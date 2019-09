Vereadores de Santa Luzia registram boletim de ocorrência contra prefeito por suposta ameaça

Christiano Xavier atacou os vereadores que compõem a Comissão Processante (foto: Reprodução/Facebook Delegado Christiano Xavier) Santa Luzia, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue instável. Os vereadores Sandro Coelho (PSDB), Vagner Guiné (PMDB) e César Lara Diniz (PCdoB) registraram, nesta segunda-feira, um boletim de ocorrência contra o prefeito Christiano Xavier (PSD), que pode sofrer impeachment até o fim de outubro. Os parlamentares acusam o chefe do Executivo de ameaçá-los. A situação política de, município da, segue instável. Os vereadores(PSDB),(PMDB) e(PCdoB) registraram, nesta segunda-feira, um boletim de ocorrência contra o prefeito(PSD), que pode sofrer impeachment até o fim de outubro. Os parlamentares acusam o chefe dode ameaçá-los.





17:27 - 06/08/2019 Câmara de Santa Luzia aprova processo que pode levar a impeachment do prefeito Christiano Xavier Christiano, Sandro Coelho disse que, além do registro de um boletim de ocorrência, o Ministério Público será acionado. “Essa atitude dele é descabida, mas é o cargo de delegado, parece que não saiu dele. Os outros dois vereadores (César Lara e Vagner Guiné) também estão intimidados, vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos ao Ministério Público para denunciar que estamos sendo coagidos pelo prefeito”, disse ao Estado de Minas. Presidente da comissão processante que investigadisse que, além do registro de um boletim de ocorrência, oserá acionado. “Essa atitude dele é descabida, mas é o cargo de delegado, parece que não saiu dele. Os outros dois vereadores (César Lara e Vagner Guiné) também estão intimidados, vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos aopara denunciar que estamos sendo coagidos pelo prefeito”, disse ao





Sandro completou: “Estamos sendo ameaçados, é algo bem anormal o que está sendo feito. Mesmo porque isso é um serviço que a Câmara tem que cumprir, e fomos sorteados para integrar a comissão. Analisamos apenas, não julgamos nada ainda. A partir de sexta-feira, vamos deliberar que a defesa dele terá que começar a apresentar”.





No último sábado, Christiano fez uma live no Facebook no qual rebateu a decisão da Comissão Processante em seguir com as investigações depois do relatório, já apresentado a todos os parlamentares. O prefeito é acusado de cometer irregularidades na administração. Durante o vídeo, ele critica os três vereadores e pede que a votação para abertura do processo de impeachment se dê “às 17h ou 18h” para ele estar presente.





Comissão Processante de três vereadores (Sandro, Vagner e César): um deles é o Sandro, que perdeu a eleição para a gente e está aí tentando de tudo, em um ato de desespero, ganhar na tora, na rasteira política. E politicagem a gente sabe como é no Brasil e principalmente em Santa Luzia”. Em outro momento, Christiano disse: “Já que querem guerra, vamos para a porrada, vamos para o confronto, vamos para o pau então. Aqui não tem medo de nada não. Estamos aqui para trabalhar pela cidade e acabar com esses vagabundos na política de Santa Luzia”. “Montaram uma tal dede três vereadores (Sandro, Vagner e César): um deles é oque perdeu a eleição para a gente e está aí tentando de tudo, em um ato de desespero, ganhar na tora, na rasteira política. E politicagem a gente sabe como é no Brasil e principalmente em”. Em outro momento,disse: “Já que querem guerra, vamos para a porrada, vamos para o confronto, vamos para o pau então. Aqui não tem medo de nada não. Estamos aqui para trabalhar pela cidade e acabar com esses vagabundos na política de”.





Em nota, a prefeitura disse que “o prefeito de Santa Luzia, delegado Christiano Xavier, não%u200B concorda em ver uma comissão de impeachment formada apenas por adversários políticos. Ainda hoje (segunda-feira), o chefe do Executivo registrou um boletim de ocorrência, referente a ofensas que recebeu de um dos parlamentares que compõem a comissão. Encerra, alegando que em sua live apenas solicitou que a votação referente ao processo de impeachment ocorra fora do horário comercial, "para que tanto ele quanto a população possam acompanhar”.





Entenda o caso





A denúncia que pode levar ao afastamento de Christiano foi aprovada em plenário da Câmara em 6 de agosto. O “sim” venceu por 10 votos a 5. Quem apresentou a representação contra o chefe do Executivo foi o advogado Abraão Gracco, o mesmo que pediu o impeachment da ex-prefeita Roseli Pimentel (PSB), em novembro de 2017 (ela renunciou ao cargo em maio de 2018).





Na denúncia, o advogado defende que Christiano descumpriu a Lei Orgânica ao infringir três normas: ausentar-se do país sem autorização, desrespeitar decreto de calamidade financeira e não aplicar verbas públicas destinadas à saúde. Um dia depois da aprovação do relatório que pede sua cassação, o prefeito disse que a acusação era “um grande circo”, “uma palhaçada” e que a gestão age com “transparência, dentro dos aspectos da regularidade, com pareceres fortes e embasados por nossa procuradoria”.