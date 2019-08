Câmara de Santa Luzia aprova processo que pode levar a impeachment do prefeito Christiano Xavier

Christiano Xavier se defende das acusações (foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Luzia) Prefeitura de Santa Luzia, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, vive mais um momento de instabilidade política. Na manhã desta terça-feira, a Câmara Municipal aprovou em plenário a abertura de uma Comissão Processante para investigar denúncias contra o prefeito Christiano Xavier (PSD). Ele é acusado de cometer irregularidades na administração que podem levar à abertura de processo de impeachment. , município da, vive mais um momento de instabilidade política. Na manhã desta terça-feira, aaprovou em plenário a abertura de umapara investigar denúncias contra o prefeito. Ele é acusado de cometer irregularidades na administração que podem levar à abertura de processo de









Quem apresentou a denúncia contra o prefeito foi o advogado Abraão Gracco, o mesmo que pediu o impeachment da ex-prefeita Roseli Pimentel (PSB), em novembro de 2017 (ela renunciou ao cargo em maio de 2018). O advogado defende que Christiano descumpriu a Lei Orgânica ao infringir três normas: ausentar-se do país sem autorização, desrespeitar decreto de calamidade financeira e não aplicar verbas públicas destinadas à saúde.





“São três itens: o primeiro é que, para se ausentar do país, precisa de autorização à Câmara. Ele escondeu isso e viajou com parentes para ninguém sabe onde. Outra: quando o prefeito tomou posse, ele decretou calamidade financeira. Vetou qualquer gasto com eventos que não fossem essenciais. Todos concordaram, Câmara ratificou, mas aí, em maio, ele fez uma festa para a cidade, gastando R$ 61 milhões. O outro ponto é que a verba da saúde é carimbada quanto a procedimentos de meio e alta complexidade para cirurgias eletivas. De setembro a abril, elas estavam suspensas, mas o dinheiro seguia fluindo, e não tinham essas cirurgias. Não digo que ele roubou, mas não teve nenhuma cirurgia. A cidade precisava de um prefeito, mas ele ainda não mostrou a que veio”, disse Abraão, ao Estado de Minas.





Por meio de nota, Christiano Xavier se defendeu. Sobre as viagens, afirmou que o Supremo Tribunal Federal não exige uma explicação para ausências do município que durem até 15 dias. Sobre a não aplicação de verbas da saúde e a suspensão de cirurgias no município, sustentou: “Suspendemos algumas cirurgias em razão do risco de vida que poderia haver”. Em relação à festa, disse que era um recurso que “gastamos do fundo de cultura para o aniversário da cidade, com autorização do Conselho de Cultura”, alegou o prefeito. A Câmara Municipal terá 90 dias para concluir o processo de investigação. Ao final, pode decidir pelo arquivamento da denúncia ou pela cassação do prefeito.





Christiano Xavier, natural de BH, assumiu o posto depois de uma eleição suplementar em junho de 2018, quando venceu Sandro Coelho (PSB). O ex-delegado, de 41 anos, foi eleito após a renúncia da ex-prefeita Roseli Pimentel (PSB). Ela é suspeita de envolvimento na morte do jornalista Maurício Campos Rosa.