Sob ameaça de impeachment, prefeito de Santa Luzia apresenta defesa à Câmara

Prefeito se defendeu da denúncia de irregularidades na administração (foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Luzia)









Sandro Coelho falou com o Estado de Minas e explicou os próximos passos do processo. “Agora temos dois cenários: o relator já apresentar o relatório aos vereadores, e aí tem o prazo de 90 dias para votar a abertura do processo de impeachment ou não, ou decidir pelo arquivamento. Mas aí se inicia uma votação no plenário da Câmara para passar ou barrar o arquivamento”.





A reportagem também procurou o vereador César Lara Diniz. Entretanto, o relator da Comissão Processante disse que não vai se manifestar extra-oficialmente para evitar retaliações.

O prefeito de, apresentou a defesa àdana última sexta-feira. O chefe doda cidade daé investigado por irregularidades na administração que podem levar à abertura do processo de

Vereador César Lara Diniz é o relator da Comissão Processante (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Entenda o caso





A denúncia contra Christiano foi aprovada em plenário da Câmara em 6 de agosto. O “sim” venceu por 10 votos a 5. Quem apresentou a representação contra o chefe do Executivo foi o advogado Abraão Gracco, o mesmo que pediu o impeachment da ex-prefeita Roseli Pimentel (PSB), em novembro de 2017 (ela renunciou ao cargo em maio de 2018).





Na denúncia, o advogado defende que Christiano descumpriu a Lei Orgânica ao infringir três normas: ausentar-se do país sem autorização, desrespeitar decreto de calamidade financeira e não aplicar verbas públicas destinadas à saúde. Um dia depois da aprovação, o prefeito disse que a acusação era “um grande circo”, “uma palhaçada” e que a gestão age com “transparência, dentro dos aspectos da regularidade, com pareceres fortes e embasados por nossa procuradoria”.