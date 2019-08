Ex-vereadores aparecem em vídeo negociando cargos para 2020

Um vídeo de ex-vereadores de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, articulando um “chapão” para as eleições do próximo ano viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26). Na gravação, feita por uma das participantes do encontro, eles aparecem discutindo indicações de cargos na prefeitura e gabinetes. A reunião teria ocorrido em abril deste ano.



Um vídeo de ex-vereadores de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, articulando um “chapão” para as eleições do próximo ano viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26). Na gravação, feita por uma das participantes do encontro, eles aparecem discutindo indicações de cargos na prefeitura e gabinetes. A reunião teria ocorrido em abril deste ano.

15:38 - 14/08/2019 Vereadores derrubam aumento nos próprios salários após repercussão negativa Cinco ex-parlamentares aparecem no vídeo: Rodyson Kristnamurti (PSDB), Roberto Bento (CDN), Edmar Rodrigues (PSD), Heloísa Cerri (Avante) e José Wilson Piriquito (SD). Dos mencionados, apenas Heloísa se declara como pré-candidata a prefeita. Em 2012, ela disputou o mesmo cargo e ficou em 4º lugar, com 16,5 mil votos.



O chapão começou a ser articulado pelos ex-vereadores como alternativa ao fim das coligações. Eles querem atrair o máximo de lideranças com capacidade de aglutinar votos e, assim, conseguir retornar ao Poder Legislativo.



Quatro dos cinco mencionados, com exceção de Heloísa Cerri, que ficou fora do pleito de 2016, tiveram, juntos, 5.041 votos.



Cerca de 20 pessoas participaram do encontro, entre elas alguns pré-candidatos a vereador, como o irmão do deputado estadual Cleitinho (CD), Eduardo Azevedo (Patriota). Outras reuniões já teriam sido realizadas.





O vídeo

Apenas 3 minutos e 31 segundos da reunião foram compartilhados nas redes sociais. Neles, aparecem em destaque Edmar Rodrigues e Roberto Bento, que colecionam cinco mandatos cada. Ambos falam do compromisso dos eleitos com os membros do grupo, principalmente na nomeação dos suplentes para um cargo.



A reunião, segundo os ouvidos, foi realizada em abril desde ano no bairro Bom Pastor, em Divinópolis (foto: Reprodução/Redes Sociais ) Derrotado nas últimas eleições, Edmar cita a nomeação dele como secretário-adjunto Antidrogas e de Direitos Humanos. A indicação teria partido de um “amigo” e não do partido. “Se não fosse um amigo meu que tivesse me chamado, eu não tinha outra renda, fiquei em uma situação complicada. Perdi a eleição (...). Onde vou trabalhar com a idade que eu estou, arrumar outro serviço. Eu tenho competência para assumir qualquer secretaria lá”, relatou.



Na sequência, Roberto Bento pede para falar e afirma que o compromisso não é do Edmar, do Rodyson ou dele e sim “dos candidatos que ganharem a eleição”. “É um pacto mesmo, tem que colocar em ata, não sabemos quem vai ganhar as eleições aqui (...) Esses 7, 8 que ganharem as eleições têm compromisso com o suplente”, afirma e depois diz que quem desonrar o compromisso “está fora do partido”. O “compromisso” a que se refere é a nomeação dos perdedores para um cargo público.





'Deturpado'

O gatilho da discussão sobre “indicações” teria partido do ex-vereador Roberto Bento, entretanto o início foi editado. Admitindo que o assunto foi iniciado por ele, classificou o vazamento do vídeo como “covardia”. Disse que parte dos argumentos não foi divulgado deturpando o contexto.



“Como temos um grupo qualificado, muito bom, e a Câmara está carente de pessoas qualificadas, sugerimos aproveitar pelo menos uma pessoa para o gabinete. Se a gente fizer 4, 5 vereadores, porque colocar só cabo eleitoral e não uma pessoa qualificada, com interesse em melhorar a cidade? Não é inconstitucional nem imoral se eu valorizar uma pessoa do meu grupo”, ponderou, antecipando que sairá do Cidadania.





'Maldade'





Edmar tratou a gravação do vídeo como “maldade”. Ele também afirmou que o conteúdo da reunião foi tirado do contexto e que estão buscando a formação de um grupo, assim como os demais partidos. Sobre “o loteamento de cargos na prefeitura”, disse que houve má interpretação e que o intuito do grupo é “valorização”.



“Queremos valorizar a equipe (...) Se a pessoa for competente para o cargo, porque não chamar? O grupo fica querendo fazer parte do governo, mas é para ajudar, buscar recursos.”



Mesmo com a repercussão negativa do vídeo, o ex-vereador disse que na próxima semana devem ser definidos os partidos para filiação dos integrantes.



Rodyson classificou o vídeo como maldoso. “É uma gravação maldosa, para não falar criminosa. Eram perguntas e respostas e quem filmou, pinçou uma parte, editou e não mostrou tudo”, argumentou. O tucano disse que se tratava de uma reunião aberta, com representantes de vários partidos.



“Existem várias pessoas com o mesmo intuito, construindo propostas com as demandas que a cidade tem. Tem engenheiro, médico, advogado, servidor público, gente ligada a saúde, educação, e muitos deles são pré-candidatos (...). Estamos propondo que essas pessoas, com capacidade técnica, sejam aproveitadas no projeto do grupo para dar continuidade ao que está sendo discutido”, justifica.





Outro vídeo

Eduardo Azevedo negou ter relação com o grupo e disse ter sido editada a parte em que ele diz não compactuar com a ideia. “Como eu não tinha me lançado, estava conhecendo o partido. Fiquei numa situação pouco confortável, só não sai porque estavam gravando”, se defende.



O pré-candidato encaminhou à reportagem outro vídeo, da mesma reunião, onde ele aparece dizendo não compactuar. No final, Roberto Bento questiona: “Você não levaria seu suplente para o seu gabinete e nem para o Executivo você irá indicar?” Eduardo responde: “Possivelmente não”. O ex-vereador então diz: “Se a proposta for essa, Edmar, ele não pode ficar no grupo”.





Partidos







O vereador criticou a mobilização para o chapão. “Não estou entendendo qual é a estratégia desse grupo. Loteamento de cargo na prefeitura sem nem mesmo saber quem será o prefeito.”





Expulsão





Já a presidente do PSD em Divinópolis, vereadora Janete Aparecida foi menos amistosa. “Estamos pedindo uma reunião com o partido para tomar uma medida em relação ao comportamento do Edmar, a saída dele do partido”, declarou, dizendo que foi surpreendida com o vídeo.



A vereadora destacou o trecho em que o próprio Edmar menciona a indicação dele para o cargo comissionado no atual governo. “Essa velha política não faz parte do meu mandato. Nem eu nem o Ademir (vereador) tínhamos conhecimento”, lamentou.



A presidente do PSDB municipal, Eliana Piola disse que será agenda uma reunião com a Executiva e que não será permitido nenhum descumprimento do estatuto. “Quem não estiver disposto a seguir os valores que exigimos e cumprir o previsto, a porta está aberta”, afirmou. Eliana disse que a participação de Rodyson na reunião não foi comunicada ao partido.



O presidente do Cidadania no município, Fabiano Tolentino, disse que Roberto Bento foi apenas candidato pelo partido e “nunca voltou para uma reunião”. “Não o considero do Cidadania e ele deverá se desfiliar”, resumiu.

Sem retorno

O presidente do Solidariedade em Divinópolis, vereador Eduardo Print Jr., lamentou o ocorrido e disse que a participação do ex-vereador Piriquito na reunião foi um ato independente. “Estou surpreso. Fizemos uma ligação para o Solidariedade estadual para chamar o partido e entendermos o que ocorreu”, disse. Print Jr. prefere não falar, por enquanto, em expulsões”. “É difícil falar em punições sem ouvir.”A reportagem tentou contato com Piriquito. Ele pediu que retornássemos 20 minutos depois, porém a ligação não foi atendida. A ex-vereadora e presidente do Avante, Heloísa Cerri, também não atendeu às ligações enm respondeu a mensagem enviada via WhatsApp. O Diretório Estadual disse desconhecer o assunto e que, por isso, não poderia se manifestar.