ALMG pode incluir licença maternidade de deputadas no regimento

A deputada Ana Paula Siqueira pediu a inclusão da regra no regimento (foto: Luiz Santana / ALMG)

Mulheres na política

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais () não prevê a concessão depara as parlamentares, mas a deputada estadual, que acaba de se valer do benefício com base na Constituição, quer incluir a regra no texto. Com isso, omineiro se tornará odo país a ter a previsão.O requerimento para que ada ALMG reveja a regra foi protocolado por ela na semana passada. Nele, a deputada pede que asnatural ou adotiva sejam incluídas no regimento que estabelece as normas internas da Casa.Ana Paula Siqueira pede ainda que assejam asseguradas no período de afastamento. Com isso, o deputado licenciado pode comparecer, por exemplo, para opinar em alguma votação específica.Como a licença é de 120 dias, não será convocado, o que ocorre só quando este período supera os 180 dias. Em nota,, que acaba de ter o terceiro filho, disse ter recebido apoio do presidente da Casae dos colegas parlamentares. Apesar disso, disse que não poderia se calar diante da ausência da norma.Para a deputada, a ausência de uma legislação específica para as parlamentares é reflexo da, já que o crescimento da presença feminina é um fenômeno recente.“Anão é, e não pode ser, de forma alguma, um inibidor para o ingresso na vida pública, em especial, na disputa dos pleitos eletivos. É papel de todos nós, enquanto deputadas e deputados, e, mais que isso, enquanto cidadãos, assegurar que qualquer mineira que desejar disputar uma eleição tenha a segurança de que poderá vivenciar a maternidade sem qualquer tipo de constrangimento ou punição”, registrou.Em relato divulgado à imprensa, a deputada Ana Paula Siqueira conta que viveu momentos “peculiares” na gravidez, com olhares de “estranhamento” da população por ver uma “deputada grávida”.“Não posso deixar de pontuar que a falta de uma previsão explícita no regimento interno não é exclusividade da. Em todo o país, das 27 Casas Legislativas, apenas dez fazem menção à licença-maternidade. Em outras 17 a maternidade não está presente nas normas legislativas”, lamentou.