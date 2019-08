Toffoli busca se aproximar de bancada do PSL

Toffoli vem se encontrando com parlamentares dos mais variados matizes políticos (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do, ministro, se reuniu com integrantes da bancada dodae dona noite de anteontem, em um esforço para se aproximar do partido do presidente





é uma das siglas mais críticas à atuação do. A agenda com os parlamentares - entre eles o senador(PSL-RJ), beneficiado com uma decisão deque suspendeu investigações embasadas em dados fornecidos peloe pelasem autorização da- reforça o perfil de diálogo e conciliador político do presidente doDesde que assumiu o comando do tribunal em setembro do ano passado,vem se encontrando com parlamentares dos mais variados matizes políticos, como o, a frente parlamentar evangélica e simpatizantes do ex-presidente(PT).O "encontro de aproximação" decom parlamentares dofoi visto dentro dacomo uma das agendas mais desafiadoras do presidente do, já que parlamentares do partido já pediram o impeachment de integrantes da

O jantar de Toffoli foi organizado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR). "Foi um encontro institucional, que serviu para abrir uma ponte entre o partido e o presidente do STF", disse Francischini.



Também participaram do encontro o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.



Segundo a reportagem apurou, Toffoli disse no jantar que é preciso que os partidos tenham uma pauta mais institucional, menos corporativa, defendendo uma pauta de nação que se sobreponha às diferenças ideológicas. O ministro também saiu em defesa do tribunal, ao rebater as críticas que vêm do Parlamento sobre um "ativismo judicial" da Corte.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.