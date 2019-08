Relator rejeita pedido de expulsão de deputado Aécio Neves do PSDB

(foto: Agencia Senado)

O deputado(PSDB-PA), relator do pedido de expulsão de(PSDB-MG) do partido, deuo pedido de desligamento do deputado do partido.Segundo o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB-SP), o parecer foi lido na tarde desta quarta-feira, 21, para os membros dae agora está em debate se o relatório será votado ainda hoje ou não. Um pedido de vista pode adiar esse pleito.Para que o pedido seja rejeitado, a maioria dos membros precisa votar com o relator. Do contrário, o processo de expulsão será aberto peloe pode levar até 45 dias para ser concluído.O deputado Celso Sabino apresentou hoje parecer sobre o pedido feito pelo diretório do município de São Paulo. A reunião que estava sendo realizada nesta tarde para essa apresentação foi suspensa para que ele reunisse em seu parecer outro pedido do diretório estadual de São Paulo.