PSDB de SP formaliza pedido de expulsão de Aécio Neves

(foto: George Gianni Divulgacao)

Depois do diretório municipal do, na segunda-feira, 19, foi a vez do diretório estadual tucano formalizar um pedido de expulsão do deputadodo partido.A decisão do diretório, que está na área de influência doocorreu às vésperas da reunião da executiva Nacional do PSDB que vai definir a admissibilidade do pedido de expulsão feito pelo diretório municipal da Capital.O movimento para expulsar Aécio é parte do que Doria chamou de "faxina ética" no PSDB, que ano passado teve o pior desempenho eleitoral de sua história.O caso de Aécio é o mais emblemático, segundo tucanos, porque ele foi flagrado pedindo um empréstimo de R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS.Se o pedido de expulsão for aceito, Aécio terá cerca de seis meses para se defender. O presidente da PSDB-SP, Marco Vinholi, defende que o rito seja encurtado.