Filiação de Duda Salabert ao PDT é remarcada para setembro

Escolha de Duda pelo PDT será anunciada em aula gratuita junto de Ciro Gomes (foto: Reprodução/Twitter Ciro Gomes @cirogomes) Duda Salabert, de 37 anos, vai anunciar sua escolha pela filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) em um evento a ser realizado em setembro. Inicialmente, o anúncio seria nesta quinta-feira, às 17h, em uma aula gratuita no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, junto do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Segundo a ex-candidata ao Senado, será necessário um remanejamento devido à grande procura. Ela tem a intenção de disputar as eleições municipais de 2020 pela legenda.





Teremos que remanejar o evento para o próximo mês, por questão de espaço mesmo. A procura foi bem alta, aí teremos que achar um local bem maior, para 400 pessoas no mínimo. A filiação ao PDT vai acontecer, quero resgatar as tradições do partido, o brizolismo, o trabalhismo, também me inspiro em Darcy Ribeiro. Por essas e outras escolhi o PDT. Isso vai ser materializado no mês que vem, em setembro, também junto do Ciro. Será o mesmo evento, mas em um espaço maior", disse, ao Estado de Minas.





Principal cabo eleitoral do PDT, o ex-candidato à presidência Ciro Gomes estará em Belo Horizonte nesta quinta-feira para um evento gratuito na Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD1), no Campus Pampulha. Ele aproveitaria o dia para participar do anúncio da filiação de Duda ao partido.





Primeira candidata travesti ao Senado, 2018, ela obteve 351.874 votos (1,99% dos votos válidos) em todo estado. Ela ainda não sabe se pleiteará uma vaga ao cargo de vereadora ou prefeita de BH nas eleições de 2020. Duda está sem partido desde abril deste ano, quando se desfiliou do PSOL alegando "transfobia estrutural do partido".





“Há sim a possibilidade tanto de eu ir tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Fui a terceira mulher mais votada do estado, e só em Belo Horizonte tive mais de 112 mil votos em 2018. São números que animam, mas ainda estamos pensando nisso. Tenho interesse de estar em ambos os poderes, ainda vamos definir isso”, concluiu. O pleito de 2020 será o segundo que Duda participará como candidata.