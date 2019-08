Bolsonaro: PT botou 10 mil fantasiados de médicos para fazer célula de guerrilha

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da República,, voltou a afirmar que apara oera, na verdade, um meio para criar grupos de guerrilha e doutrinação no Brasil. "Obotou no Brasil cerca de 10 mil fantasiados de médicos aqui dentro, em locais pobres, para fazer células de guerrilhas eTanto é que, quando eu cheguei, eles foram embora porque eu ia pegá-los", disse.sugeriu que ospassaram por processo seletivo pouco rígido. "Faz uma provinha lá... benzetacil, aplica onde? (Os cubanos) não sabem responder", declarou.Questionado sobre provas de que os cubanos eram guerrilheiros, Bolsonaro devolveu a pergunta: "Precisa ter prova disso daí? Você acha que está escrito isso aí em algum lugar?."O presidente também desconversou sobre quais ações os supostosteriam feito no País. "É preparação, é preparação. Você não faz as coisas de uma hora para outra", disse.O governo lançou no começo de agosto o, que vai substituir o Mais Médicos. A proposta cria uma carreira com formação e salários de até R$ 31 mil.A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.