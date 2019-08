'Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos', diz Bolsonaro sobre Huck

Bolsonaro rebateu novamente as declarações de Luciano Huck (foto: MARCOS CORREA/PR)

O presidentevoltou a fazer referência ao apresentadorprometendo divulgar dados dosobre compra de. "Ele falou que eu sou o último... Como é que é.. o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho,", declarou, ao deixar oEle afirmou ainda que "o bicho vai pegar" a quem "fica arrotando honestidade".Na última quarta-feira, Luciano Huck fez um discurso em Vila Velha (ES) criticando o governo de Jair Bolsonaro. "A gente precisa de gente nova na política, com todo respeito a esse governo. Esse governo foi eleito de maneira democrática. Mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo", disse o apresentador na ocasião.Nesta sexta-feira,citou que há dados domostrandode financiamentos para compra de aviões particulares a uma taxa deao ano. "Parece que não foi legal", comentou o presidente. A diferença dos juros para compensar o banco, acrescentou, foi paga pelos brasileiros. "É justo fazer isso aí? Então não vem um cara... se por ventura ele estiver lá... Não fica não arrotando honestidade aí... que o bicho vai pegar."