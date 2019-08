Bolsonaro diz que ainda não decidiu sobre vetos a abuso de autoridade

Bolsonaro está sofrendo pressão de diversos núcleos da política para vetar alguns trechos do texto (foto: EVARISTO SA/AFP)

O presidente da, afirmou nesta sexta-feira estar ainda avaliando possíveis vetos ao projeto de lei aprovado peloque endurece a punição a agente públicos por abuso de autoridade. Ele criticou a possibilidade de punir um policial que algemar alguém que não demonstre resistência no ato da prisão."Tem coisa boa, tem coisa ruim. O que eu não quero, em um primeiro momento, o policial militar... Se é que isso está lá. Não sei se isso está lá. Se o cara vier a algemar alguém de forma irregular, tem uma cadeia para isso. Isso não pode existir. O resto a gente vai ver", disseO presidente afirmou que, independentemente da decisão que tomar, irá levar "pancada". "Vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente, o tempo todo, eu vou levar pancada. Não tem como. Vou apanhar de qualquer maneira", disse.está sofrendo pressão de diversos núcleos da política para vetar alguns trechos do texto que é visto como uma reação do mundo político à, pois dá margem para criminalizar condutas que têm sido praticadas em investigações noO presidente também afirmou nesta sexta que espera o "timing político" para enviar aoo projeto próprio dopara a reforma tributária. Ae ojá iniciaram a tramitação de projetos sobre o tema.