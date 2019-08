Pelas redes sociais, vereadores lamentam morte de segurança da Câmara Municipal de BH

A notícia da morte de José Rogério dos Santos , de, segurança da, pegou os vereadores dade surpresa. O funcionário estava desaparecido e teve o corpo encontrado nessa terça-feira, dentro de uma lagoa em, na. Pelas redes sociais,dosparlamentares prestaram condolências a amigos e familiares do ex-funcionário da, que trabalhou por dez anos no local.

Vice-presidente datambém lamentou a morte pelas redes. “JR meu amigo chegou sua hora de encontrar com Pai, tragicamente e nos abalam muito sua partida. Deus conforte a todos nós e que as autoridades aprofundem nas investigações e descubram o que aconteceu de fato!”.

Tristeza sem fim. Recebemos em choque a notícia de que José Rogério dos Santos, que trabalhava como segurança na CMBH, e que sempre nos acolheu de forma tão afetuosa, foi encontrado morto. Nossos corações estão com sua esposa e filha. %u2014 Cida Falabella (@FalabellaCida) August 14, 2019

Natural do município mineiro de, naestava desaparecido desde a última segunda-feira. O corpo foi localizado noapós denúncia registrada no, pelos. De acordo com a, o ex-funcionário damorreu com um tiro na cabeça. A arma de fogo utilizada foi encontrada na mesma lagoa onde estava o corpo do segurança. Ainda não há suspeitos do crime.