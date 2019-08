'Amedrontado', Kalil inova ao comunicar ponto facultativo na sexta

O prefeito disse ter ficado 'amedrontado' com ameaças dos seus funcionários direitos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois de ameaçado de envenenamento pelo funcionário que me serve o café, minha secretária avisar que vai sequestrar meus filhos, a inteligência das Polícias e Guardas avisar que pela revolta é impossível me proteger%u2026



Amedrontado, vou dar ponto facultativo na sexta%u2026 — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) August 13, 2019

O prefeito de, usou de uma brincadeira para comunicar, pelo Twitter, que os funcionários da Prefeitura terãonesta(16). O político disse ter autorizado os funcionários ada quinta-feira (15) por estar “amedrontado” por "ameaças" da equipe que o atende diretamente.“Depois de ameaçado depelo funcionário que me serve o café, minha secretária avisar que vai, a inteligência das Polícias e Guardas avisar que pelaé impossível me proteger…Amedrontado, vou dar ponto facultativo na sexta…”, informou.A quinta-feira éem Belo Horizonte por causa da comemoração do dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, santa padroeira da capital. Também se celebra a Assunção de Nossa Senhora.Nessa segunda-feira (12), ahavia informado que as repartições funcionariam normalmente na sexta-feira e que no dia do feriado estariam em atividade serviços essenciais como as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Defesa Civil e Guarda Municipal, bem como parques e outros espaços.Na quinta-feira (8), o governador Romeu Zema (Novo) também mudou o calendário de feriados no estado e incluiu o dessa semana como dia de folga para os servidores que atuem em Belo Horizonte e cidades do inteiror em que o 15 de agosto for feriado municipal.Com isso, comunicou que parte do funcionalismo também estará dispensada na quinta-feira (15) e terá ponto facultativo na sexta-feira (16).