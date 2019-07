Kalil dá ultimato a Zema sobre recursos da saúde: 'Vou para a Justiça'

Kalil assinou uma carta de apoio à proposta de Minas para solucionar o impasse da Lei Kandir (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

'Vou para a Justiça'

Lei Kandir

O prefeito de Belo Horizontedeu uma espécie de ultimato nesta terça-feira (31) para o governador. Afirmou que se a situação da dívida dacom o município não for resolvida até a próxima segunda-feira (5 de agosto), quando será feita uma nova rodada de negociação, vaicaso tenha de fechar algumna capital.ficoucom o posicionamento da, que informou nessa segunda-feira (30), em nota, quais critérios adotaria para pagar o município. Ao participar hoje de uma solenidade na Assembleia Legislativa, reforçou a crítica que havia feito na noite anterior ao titular da pasta no estado, Gustavo Barbosa, pelo Twitter. “Ele () tem que saber que Belo Horizonte merece respeito e que 65% da população que supostamente ele deveria cuidar é cuidada pela Prefeitura de Belo Horizonte”, afirmou.afirmou que, na reunião de segunda-feira, quando ele foi aoexigir que o estado pagasse cerca de R$ 100 milhões daque não repassou este ano, havia sido combinado que informação seria dada à imprensa. “Quando ele (Gustavo Barbosa) dá uma nota ditando as regras do que ele vai fazer com Belo Horizonte, está esquecendo que quando eu fechar um hospital ou fechar leitos, como vai ter que acontecer, eue não vou recebernão”, afirmou, emendando que quem fecha hospital “tem nome e sobrenome”.Questionado sobre quedaria ao governo mineiro para solucionar a questão, Kalil falou sobre uma reunião marcada para segunda-feira. “Depois dessa reunião, que nós esperamos que seja de bom tom, vamos. E atitudes é o seguinte: quem fechar hospital em Belo Horizonte vai ter nome e sobrenome”, avisou.informou quenão vai comentar a declaração de Kalil sobre ele.Na nota de segunda-feira, o órgão do estado havia informado que Prefeitura e estado estavam estudando a possibilidade de um “” e que, com ele, caberia ao estado a “quitação de R$ 86 milhões, resultado do abatimento dos valores devidos”. Segundo a Secretaria da Fazenda, o governo do estado tem, na área da saúde, débitos de R$ 309 milhões. Já a PBH, de acordo com ele, deve outros R$ 223 milhões.Na Assembleia, Kalil assinou uma carta de iniciativa do Legislativo pedindo uma solução ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal para o ressarcimento de Minas Gerais pelas perdas com a. O tema será debatido na segunda-feira (5) em audiência com os estados no STF para se chegar a uma eventual conciliação.O prefeito de BH afirmou que os parlamentares tem opara o embate e disse que a situação da Lei Kandir é um assunto gravíssimo e uma questão deao STF. “O que espero com essaé que o Supremo tome uma atitude, porque escuto desde criança que decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre”, afirmou.Kalil se refere a uma, que entendeu que a União deve compensar os estados pelas perdas com a isenção de empresas exportadoras do pagamento de ICMS e que o assunto deve ser regulamentado pelo Congresso Nacional. Apesar do entendimento, até agora nada foi feito.