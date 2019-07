Kalil manda recado para secretário: 'pode ditar regras para o prefeito de Moema'

A condição e os números foram apresentados em uma longa reunião na sede do Tribunal de Justiça (TJMG), na manhã desta terça-feira (foto: Amira Hissa/PBH) prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (30), para enviar um recado ao Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. "O senhor pode ditar regras para o prefeito de Moema. Com o prefeito de Belo Horizonte, se quiser continuar em bons termos, é melhor sentarmos a uma mesa", afirmou. na noite desta terça-feira (30), para enviar um recado ao Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa.

Senhor Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. O senhor pode ditar regras para o prefeito de Moema. Com o prefeito de Belo Horizonte, se quiser continuar em bons termos, é melhor sentarmos a uma mesa. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) July 31, 2019

A condição e os números foram apresentados em uma longa reunião na sede do Tribunal de Justiça (TJMG), na manhã desta terça-feira.

Kali disse não estar pedindo nada para ninguém e ressaltou saber controlar as contas do município, “desde que repassem os recursos devidos”. Questionado se Zema estaria atrapalhando sua gestão com a ausência de recursos, ele desconversou. “Não quero que me ajude nem atrapalhe, só que me pague”, disse.

O prefeito levou parte de sua equipe para apresentar os números ao presidente do TJ, desembargador Nelson Missias, e adiantou a conversa. BH foi um dos 20 municípios que não aderiram a um acordo de R$ 7 bilhões entre o governo Zema e as prefeituras para o parcelamento da dívida de repasses do ICMS, IPVA e Fundeb atrasados (R$ 6 bilhões da gestão passada e cerca de R$ 1 bilhão da atual).