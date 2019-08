Pesquisa aponta Kalil na frente em corrida pela Prefeitura de BH em 2020

(foto: Juarez Rodrigues. EM.DA Press)

Avaliação da gestão Kalil





A pesquisa avaliou também a percepção dos eleitores sobre a gestão de Kalil à frente da PBH. Para 13,3% dos entrevistados a administração do ex-presidente do Galo é ótima; 40,1% consideram a administração boa; 32,1% consideram regular; 6,1% consideram ruim e 7,3% consideram péssima.





Quando perguntados se aprovam ou desaprovam a maneira do prefeito Kalil de governar, 71,5% dos entrevistados afirmaram que aprovam e 24,6% que desaprovam. Outros 4% não souberam opinar.



Em agosto o índice de aprovação do prefeito caiu quase dois pontos percentuais em relação a março, quando 73,2% aprovavam a gestão.

divulgada nesta quarta-feira (7) mostra o prefeito Alexandre Kalil (PSD) à frente na preferência dosde Belo Horizonte para aNos três cenários estimulados (em que são apontados nomes), sendo citado por mais de 40% dos entrevistados.A um ano e três meses da eleição, na pesquisa espontânea (em que não são apontados nomes) mais de 70% dos eleitores dizem não saber em quem votar.No, o prefeito aparece com 40,2% das intenções de voto, seguido do deputado(PRB), com 19,55. Em terceiro lugar aparece o deputado(Cidadania), com 5% da preferência dos entrevistados. Tiveram mais de 4% das intenções de voto os deputados(PT),(Psol) e(Pros). Neste cenário, 10,3% afirmaram não votar em nenhum deles e 4,3% não sabem.Sem a presença de Mauro Tramonte, noKalil aparece com 47,3% das intenções de voto. Em segundo lugar está André Quintão, com 6,6%, seguido de João Vitor Xavier (com 6,2%), Eros Biondini (5,2%), Áurea Carolina (4,8%),(3%),(2,1%),(2%),(1,6%) e(1,5%). Neste cenário, 13,6% não escolheram nenhuma das opções e 6,1% não souberam responder.Os pesquisadores fizeram ainda um terceiro cenário, em que o candidato do PT é substituído: oentra no lugar do deputado estadual André Quintão.Nesse levantamento, Kalil lidera com 48,8% das intenções de voto, seguido de João Vitor Xavier, com 7,1%. Na sequência aparecem Eros Biondini (5,8%), Áurea Carolina (4,8%), Wendel Mesquita (4,2%), Reginaldo Lopes (2,9%), Gabriel Azevedo (2,5%), Eduardo Barbosa (1,6%),(1,1%) e(0,4%). Neste cenário 13% dos entrevistados não quiseram escolher nenhum dos nomes apresentados e 7,8% não souberam responder.Quando perguntados em quem votariam para ser prefeito de Belo Horizonte em 2020 sem uma lista de candidatos (levantamento espontâneo),entrevistados afirmaram que ainda não sabem quem escolher e outros 8,6% afirmam que não vão escolher nenhum candidato.Na pesquisa espontânea o prefeito Kalil é o mais lembrado, sendo citado por 16,1% dos entrevistados. O segundo mais lembrado é o ex-prefeito e deputado federal(PT), citado por 0,9%. Em terceiro lugar aparecem empatados com 0,5% da preferência dos eleitores o ex-governador e senador(PSDB) e o ex-prefeito da capital(sem partido). Também são citados(sem partido) (0,4%), João Vitor Xavier, Mateus Simões e Gabriel Azevedo (cada um com 0,2%).O Instituto ouviu 806 eleitores da capital mineira entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Tal amostra representativa da cidade atinge um grau de confiança de 95% para umade, aproximadamente, 3,5% para os resultados gerais.