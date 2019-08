Zema diz ter 'dificuldade muito grande' para pagar o 13° deste ano

Zema disse que no setor privado nunca atrasou o pagamento de salário de funcionários (foto: Gladyston Rodrigues / EM/ D.A. Press)

O governadorafirmou na manhã destaque enfrentapara viabilizar o pagamento dodos cerca dedeste ano e criticou o fato de ojá terem pago a primeira parcela do benefício natalino, enquanto sua administração ainda paga parcelas do ano anterior.Emele admitiu que ostem pagado a conta pela crise econômica. “Hoje posso dizer que a conta fica realmente com o Executivo. Quem trabalha no Executivo tem umcomparativamente com os outros poderes”, disse.Segundo, isso ocorre por questões legais. “Temos que seguir a legislação e infelizmente reza que esses repasses aotem de ser feitos na data 'x' e fim de papo. Na minha opinião o estado inclui todos e deveríamos ter um tratamento mais igualitário”, disse.

Dificuldade 'muito grande'



Zema afirmou que os problemas como funcionalismo são os que mais o afetam como governador. “Estamos com uma dificuldade muito grande com relação ao 13º de 2019. Ainda não acabamos de pagar o 13° de 2018 para algumas categorias e isso causa um transtorno muito grande, porque as pesoas contam com aquele recurso todo mês”, disse.



O governador afirmou que faz tudo o que está ao seu alcance para melhorar as finanças de Minas e que está indo a Brasília constantemente em busca de recursos, mas informou que o funcionalismo ainda vai continuar recebendo de forma parcelada.



"A situação de Minas é muito grave e vamos levar ainda um tempo. O que me incomoda muito é não poder assumir o compromisso pontualmente. Durante décadas que estive no seto privado, graças à Deus nunca paguei nenhum funcionário atrasado. E no setor público estou tendo essa infelicidade, mas vamos dar jeito”, disse.

Parcela do 13º



Os funcionários da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça já receberam a primeira parcela do 13º salário de 2019.



Já para os servidores do Executivo, o governo fez uma escala crescente para quitar o benefício que deixou de ser pago pela gestão anterior.



Os funcionários da segurança pública, que fizeram pressão e ameaçaram novos atos na Cidade Administrativa, já tiveram os valores quitados em maio. Na sequência, em junho, o governo de Minas concluiu o pagamento para quem trabalha na Secretaria da Fazenda, responsável até então pela folha de pagamento.



Os demais servidores estão incluídos em uma escala de pagamentos que vai até dezembro. Os depósitos estão sendo feitos após o dia 21 de cada mês.