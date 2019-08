Bolsonaro diz não ter nada a ver com decisão sobre Lula: 'Tem que cumprir pena'

Bolsonaro conversou com um apoiador indígena na manhã desta quinta-feira (foto: Antonio Cruz Ag. Brasil)

O presidenteevitou emitir opinião sobre a decisão dode barrar ado ex-presidentepara o presídio de(SP)."Eu não tenho nada a ver com isso. O Lula tem que cumprir a pena dele, o resto aí eu não tenho absolutamente nada a ver", comentou, ao ser perguntado sobre a decisão.Antes de conceder uma entrevista à imprensa na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou com um apoiador indígena, quando comentou que "pode falar, a Justiça autoriza, e o(autor do atentado contra Bolsonaro na campanha eleitoral) não pode falar."O presidente voltou a apoiar a mineração em terras indígenas. Ele comentou que índios estão "pisando em riquezas" enquanto recebem o Bolsa Família. Quando o apoiador criticou organizações não-governamentais na Amazônia, Bolsonaro afirmou que "tem mais ONG na Amazônia do que índio".Bolsonaro fez uma brincadeira com o apoiador quando este pediu para ser seu vice na próxima eleição presidencial. "Botar o Mourão para correr", comentou Bolsonaro, rindo.