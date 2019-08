Maioria do STF impede transferência de Lula para presídio em Tremembé

(foto: STF/Divulgação)

Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) impediu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presídio em Tremembé, em São Paulo.

A transferência determinada pela Justiça Federal do Paraná foi analisada no plenário do tribunal em discussão que durou menos de 20 minutos, no final da tarde desta quarta-feira (7).



O relator no Supremo, ministro Edson Fachin, levou o caso para o plenário do tribunal aceitando o pedido de urgência apresentado pela defesa do ex-presidente Lula.





Fachin concedeu a liminar para impedir a transferência ou, caso ocorra, que Lula fique em uma Sala de Estado Maior — em razão de sua condição de ex-presidente da República.

O relator votou por acatar liminarmente o pedido da defesa do petista e foi acompanhado por nove ministros, que também se colocaram contra a transferência de Lula para o interior paulista.



"A matéria se revela de indiscutível urgência. Trago para este plenário o meu deferimento, acolhendo o pedido para suspender a eficácia da decisão da 12º Vara de Execução Penal de Curitiba e assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, como se encontra neste momento", afirmou Fachin.



Antes da manifestação de Fachin, a Procuradora-Geral da República (PGR) Rachel Dodge se mostrou contrária à transferência de Lula para o presídio de Tremembé. "Entendo que a transferência ou remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola preceito constitucional", analisou Dodge.



O único ministro que abriu divergência foi Marco Aurélio Mello, que criticou o fato de o pedido não passar pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – em Porto Alegre. O ministro citou "excessos de juízes" e afirmou que o Supremo não pode se tornar um órgão revisor de decisões da primeira instãncia "sob risco de se ter uma Babel".