Justiça autoriza transferência de Lula de Curitiba para São Paulo

(foto: Paulo Lopes)

Pedido de cela especial

O ex-presidenteserá transferido para um 'estabelecimento' destinado ao cumprimento de pena localizado em. A autorização foi dada na manhã desta quarta-feira 7) pela juíza, daFederal deNo despacho, a magistrada informou que ficará a cargo da Execução Penal de São Paulo decidir"Constata-se a plena pertinência de transferência do executado ao Estado de São Paulo, onde em princípio poderá o executado ser custodiado com a segurança necessária ao caso, eme em atendimento ao", registrou na decisão.A decisão atende aum pedido da, que alegou, entre outros pontos, que a presença de Lula na sede da PF em Curitiba acarretou na presença constante de grupos antagônicos no entorno de sua sede, com o acampamento "".A instituição argumenta ainda que oé destinado ae inadequado para "longa permanência de pessoas alojadas". A PF argumentou também que parte relevante do seu efetivo ficava "comprometida" com a presença de Lula.



A defesa do ex-presidente reforçou o pedido de transferência ao se manifestar e alegou que, com a mudança para a região da Grande São Paulo, o ex-presidente poderia ficar mais perto da família. Os advogados do petista, no entanto, pediram que Lula fique em sala do Estado Maior que garanta sua segurança.



Sobre esse pedido a juíza alegou que, a priori, não há uma exigência legal para que Lula cumpra pena em sala do Estado Maior. Lebbos registrou na decisão que tal contexto seja atendido "apenas se necessário à preservação da segurança e garantia do efetivo cumprimento da pena, caso ausente outro local adequado".

No despacho, ela ressaltou ainda que na transferência deve ser observada a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, que prevê o uso desomente para presos considerados perigosos ou quando há resistência ou risco de fuga.

Entre os argumentos para autorizar a transferência, a juíza alegou que a permanência do condenado próximo ao seu meio social e familiar tem por objetivo de reduzir os custos humanos financeiros inerentes à custódia, além de proporcionar melhores condições de ressocialização do preso.



Ainda segundo a argumentação, não existiriam razões de preservação da ordem pública ou de segurança prisional que justificassem a manutenção da pena de Lula em local distante de sua família.



Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, desde 7 de abril de 2018, pela condenação no caso do triplex do Guarujá. Ele foi condenado inicialmente a cumprir pena de 12 anos e um mês, mas, em abril deste ano, a 5ª Turma do o Superior Tribunal de Justiça reduziu o período para oito anos, dez meses e20 dias.