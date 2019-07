Lula envia carta aberta em solidariedade ao presidente da OAB

(foto: / AFP / NELSON ALMEIDA )

O ex-presidente, preso em Curitiba, enviou nesta terça-feira, 30, uma, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (). Na carta, Lula se solidariza com Santa Cruz por declarações feitas nesta segunda-feira, 29, pelo(PSL) a respeito do pai do advogado,, declarado morto por violência causada pelo Estado durante a"Quero me solidarizar com você e suapelo cruel desrespeito que os atingiu no dia de ontem. Só quem suportou o sofrimento de perder um ente querido, sem ter sequer o direito de velar seu corpo, poderá avaliar a dor que vocês sentem nesse momento. É como se violentassem o seu pai mais uma vez, e junto com ele todas as vítimas da ditadura", escreveuNa sequência, Lula disse que"revela seu caráter covarde" ao "atacar os mais frágeis e os que nem podem mais se defender". Quando falou sobre o caso, Bolsonaro afirmou que Fernando foi morto por correligionários na década de 1970, versão contrária à oficial, na qual há reconhecimento da responsabilidade do Estado no sequestro ede Fernando em 1974.Na carta, Lula ainda disse a Santa Cruz que "a imensa maioria do povo brasileiro ama ae a" e que sempre irá "reverenciar nossos verdadeiros heróis", algo que "os tiranos não conseguem suportar".