'Bobajada de 1964 não me interesssa', diz Kalil sobre fala de Bolsonaro

O prefeito de Belo Horizonteafirmou na manhã desta terça-feira (30) que o presidentedeveria priorizar outros assuntos, em vez de falar “bobajada” sobre o período daA fala foi em resposta a questionamento sobre a declaração do capitão reformado dessa segunda-feira (29), quando Bolsonaro disse ao presidente nacional da, poderia contar como o pai dele, desaparecido durante a ditadura militar, foi morto.“Queria que o presidente estivesse falando de aumentar o repasse do SUS (Sistema Único de Saúde), da parte social, que não escutei uma palavra ainda, porqueeu tinha 5 anos e não me interessa”, afirmou Kalil.O ataque do presidente ao dirigente da OAB rendeu várias manifestações deerá acionado no Supremo Tribunal Federal por Santa Cruz para dar explicações e dizer qual o paradeiro do seu pai.é filho deintegrante do grupo Ação Popular (AP), organização contrária ao regime militar (1964-1985). Ele foi preso pelo governo em 1974 e nunca mais foi visto. Em 2012, no livro "Memórias de uma guerra suja", o ex-delegado do Dops Cláudio Guerra disse que o corpo dele foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos (RJ).