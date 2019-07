Caso Santa Cruz: Bolsonaro duvida da comissão da verdade

(foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

SEM DOCUMENTOS

O presidentevoltou a polemizar sobre fatos da(1965/1985), nesta terça-feira (30), ao deixar o Palácio da Alvorada, após se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).E você acredita em. Qual foi a composição da comissão da verdade? Foram sete pessoas indicadas por quem? Pela Dilma?, questionou o presidente.A declaração do presidente acontece um dia depois de ele provocar o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz , ao afirmar que poderia dizer a Santa Cruz como foi morto o pai dele, desaparecido durante o período que os militares governaram o país.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou também que não existem documentos que comprovem como ocorreu a morte do pai do presidente da OAB.



Felipe é filho de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, integrante do grupo Ação Popular (AP), organização contrária ao regime militar.



Ele foi preso pelo governo em 1974 e nunca mais foi visto. Em 2012, no livro "Memórias de uma guerra suja", o ex-delegado do Dops Cláudio Guerra revelou que o corpo de Fernando foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos (RJ).



"Nós queremos desvendar crimes. A questão de 1964, não existem documentos se matou, não matou, isso aí é balela. (...) Você quer documento para isso, meu Deus do céu. Documento é quando você casa, você se divorcia. Eles têm documentos dizendo o contrário?", disse Bolsonaro.



Na segunda-feira (29), Bolsonaro afirmou que poderia "contar a verdade" sobre a morte do pai de Felipe e depois apresentou uma versão sobre o fato que não tem respaldo em informações oficiais. O presidente afirmou inicialmente que tinha ciência de como Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira "desapareceu no período militar".



Depois, disse que o militante foi morto por correligionários na década de 1970. A declaração contraria uma lei vigente e uma decisão judicial que reconhecem a responsabilidade da União no sequestro e desaparecimento do então estudante de direito em 1974.



Felipe Santa Cruz anunciou ainda nessa segunda-feira (29) que irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir que Bolsonaro diga o que sabe sobre o desaparecimento do seu pai. Questionado se daria explicações perante a Suprema Corte, o presidente tergiversou. "O que eu sei é que não tem nada escrito de que foi isso ou foi aquilo. O meu sentimento é esse", disse.



Também perguntado se a sua tese não contrariava informações levantadas pela Comissão Nacional da Verdade, Bolsonaro disse que o órgão tinha sete integrantes indicados pela ex-presidente Dilma Rousseff, ela própria militante política e presa durantea ditadura militar. "Você acredita em Comissão da Verdade? Você acredita no PT?", questionou.



Perguntado se poderia contestar oficialmente os documentos da comissão, Bolsonaro afirmou que não pretende "mexer no passado". "Pretendo respeitar a lei da anistia de 1979, é o meu sentimento tem que ser respeitado. Até que os militares foram além do que o pessoal queria. A abertura Foi ampla, geral e irrestrita por exigência dos militares", disse.



O presidente citou ainda casos não correlatos, como o do assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel, e a morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura. Ele afirmou que outro jornalista chamado Régis também morreu na época, mas que o caso não é questionado porque ele teria sido morto pela esquerda.



Para Bolsonaro, a OAB também não tem interesse em que se desvende quem seriam os mandantes do ataque feito por Adélio Bispo a ele durante a campanha eleitoral. "A OAB não quer que se chegue aos mandantes da tentativa de homicídio minha. Tanto é que entraram com uma ação e o telefone dos advogados está lacrado. Porque se chegar lá, com certeza vai se chegar aos mandantes. Não é muito estranho, quatro advogados? Um chega de helicóptero em menos de 24h", disse.



A Polícia Federal encerrou as investigações do caso e concluiu que Adélio agiu sozinho e o considerou inimputável por ter problemas mentais. ( Com Estadão Conteúdo)



