Presidente da OAB diz que vai à Justiça pedir esclarecimentos de Bolsonaro

(foto: Wikipedia)

, Felipe Santa Cruz, informou, na noite desta segunda-feira, 29, que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir que o presidente Jair Bolsonaro diga o que sabe sobre o desaparecimento do seu pai,. As circunstâncias do seu desaparecimento nunca foram esclarecidas pelo Estado", diz nota da assessoria de imprensa da OAB."Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade", disse Bolsonaro a jornalistas.Felipe é filho de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, integrante do grupo Ação Popular (AP), organização contrária ao regime militar. Ele foi preso pelo governo em 1974 e nunca mais foi visto. Em 2012, no livro "Memórias de uma guerra suja", o ex-delegado do Dops Cláudio Guerra revelou que o corpo de Fernando foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos.Depois, Bolsonaro voltou a se manifestar, em transmissão ao vivo no Facebook, para dizer que Fernando fazia parte do "grupo terrorista mais sanguinário que tinha". Ele também negou que o pai do presidente da OAB tenha sido morto pelas Forças Armadas."Ninguém duvida que havia 'justiçamentos' de pessoas da própria esquerda. Quando desconfiavam de alguém, simplesmente executavam", afirmou o presidente. "Essa é a minha versão, do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba."No relatório da Comissão da Verdade, responsável por investigar casos de mortos e desaparecidos na ditadura, não há registro de que Fernando tenha participado de luta armada.