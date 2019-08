Ministro da Educação chama Paulo Freire de 'fetiche' e critica: 'É ou não é feio de doer'?

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil / Reprodução Twitter)

Mural em frente ao MEC...É ou não é feio de doer? pic.twitter.com/7m3R0W85Rr — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 1, 2019

Valeu Jordy, pena que perdemos tempo neste fetiche da esquerda: Paulo Freire... https://t.co/YLcBeMeTZZ — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 1, 2019

Sociedade 'menos feia'



Colecionador de polêmicas, o ministro davoltou a usar as redes sociais para atacar a esquerda e o educadorna noite dessa quinta-feira (1). Desta vez, divulgou a imagem de umem homenagem ao professor e filósofo que fica em frente ao Ministério da Educação () e provocou: “É ou não é?”Na mesma sequência de tweets, Weintraub divulgou link deJoven Pan do qual participou na mesma manhã e agradeceu ao deputado federalque havia postado originalmente a, para decretar: “Pena que perdemos tempo nesse: Paulo Freire …”, disse o ministro.Mais cedo, na entrevista, o ministro da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) havia questionado o doutorado do educador Paulo Freire e o comparado ao ex-presidente. “E daí que recebeu o título de doutor honoris causa? O lula também recebeu e tá preso, tá na cadeia, enjaulado”, disse.O mural em homenagem a Paulo Freire criticado pelo ministro foi feito peloe inaugurado em dezembro de 2003 pelo então ministro da Educação, na presença da viúva do homenageado Ana Maria Araújo Freire. O mosaico tem o formato de um livro e mostra a assinatura de Paulo Freire cercada por assinaturas de adultos recém alfabetizados no país.Na ocasião, Gougon disse que demorou dois meses para terminar a obra e que usou pedaços de vários tipos de mármore, broca de dentista e tinta automotiva resistentes ao tempo.Curiosamente, no discurso de inauguração, aafirmou que o educador lutou por mais de 60 anos, até o último dia de vida, para “fazer umae menos injusta,”.O escritor Paulo Freire é autor de várias obras na área de educação e aclamado mundialmente como referência no setor.Jáse apresenta no Twitter como professor universitário UNIFESP, economista USP, mestre em administração FGV e ministro da Educação.