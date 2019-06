Tuíte do ministro da Educação sobre Dilma e Lula vira alvo de críticas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, virou alvo de duras críticas no Twitter nesta quinta-feira, 27, por causa de sua publicação em que cita os ex-presidentes Lula e Dilma (ambos do PT).



Ele comparou os petistas aos 39 quilos de cocaína apreendidos num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que está no Japão para encontro do G-20. "No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?", escreveu o ministro.



Candidato à Presidência derrotado em 2018, João Amoêdo (Novo) reagiu. "Ministro, não tenha compromisso com o erro, peça desculpas", escreveu. "Vamos trabalhar pela educação e pelos brasileiros, com a postura que se espera de um ministro de Estado".



Nome da Rede para o Planalto em 2018, Marina Silva escreveu que "o Brasil precisa de mais educação e não menos. É lamentável o Ministro da Educação brincar com um episódio grave, que já prejudicou a imagem do país no exterior, às vésperas do G-20. Basta de falta de educação!"



Parlamentares e adeptos de partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, e também de siglas como Cidadania e Novo também se manifestaram em tom crítico à publicação de Weintraub.



"É com esse tipo de coisa que o Ministro da Educação tem gastado seu tempo. Sinceramente. Não é este o posicionamento que a gente espera", escreveu o deputado estadual Daniel José (Novo-SP). Para o presidente do Cidadania, Roberto Freire, há no governo "uma disputa entre os que mais boçalidades fazem ou dizem. Ao comentar o episódio da apreensão de drogas pela polícia espanhola, em avião da FAB da Comitiva do Presidente da República o ministro da Educação pontificou na calhordice".



Personalidades também responderam ao ministro. "Inadmissível um ministro fazer piada com tráfico de drogas!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Desprezível! Vergonha, falta de decoro, péssimo exemplo".



Eduardo Bolsonaro endossa



Alinhado com a postagem do ministro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou a publicação de Weintraub e comentou: "e na vez que o Fidel Castro morreu! Recorde no voo para Cuba!"