Bolsonaro recorre a Maia para que polêmicas não travem Reforma da Previdência

Presidente procurou Maia para pedir que suas declarações não contaminem a Câmara (foto: AFP / EVARISTO SÁ))

O presidentesentiu o peso da polêmica levantada por ele sobre o advogado, desaparecido político da ditadura militar e pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (), Felipe Santa Cruz.Depois dos controversos comentários da segunda-feira, reuniu-se nesta terça-feira (30) com o presidente da Câmara,DEM-RJ), no Palácio da Alvorada.Ele se justificou e pediu o apoio do parlamentar para não deixar que as declarações contaminem o clima na votação em segundo turno da, no retorno das atividades do Congresso, terça-feira.Não é para menos que Bolsonaro está preocupado. A cúpula do Planalto o alertou para os diferentes. Alguns a curto prazo, com advertências para o risco de os comentários contaminarem o alinhamento entre a agenda governista e alguns parlamentares. Outros, a médio prazo, com dificuldades para a construção da base depois da votação daO problema, analisam aliados, é que Bolsonaro continua dando de ombros às polêmicas e se desgastando desnecessariamente. Nesta terça-feira (30), ele questionou a veracidade dos documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que apurou crimes cometidos durante aentre 1964 e 1985.“Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da? Foram sete pessoas indicadas por quem? Pela Dilma”, minimizou, em relação à ex-presidente Dilma Rousseff. Para ele, os documentos sobre as mortes atribuídas aos militares são “balela”. “Nós queremos desvendar crimes. A questão de 64, existem documentos de matou, não matou, isso aí é balela”, declarou.O presidente tenta se resguardar com o Congresso se ancorando em Maia, mas pessoas próximas ao demista dizem que não será ele a mobilizar líderes partidários a darem um “voto de confiança” a Bolsonaro. Dada a polêmica gerada, ponderam até que, embora ele não queira discutir eventuais pedidos dedo chefe do Executivo, não se negaria, em respeito à oposição, a discutir com lideranças um eventual pedido de impeachment, caso haja um robusto embasamento jurídico.Para o advogado Cezar Britto, ex-presidente da OAB, Bolsonaro cometeu crime ao insinuar que sabe o que ocorreu com Fernando Santa Cruz, mas não mobilizou o Estado a identificar o corpo. “Bolsonaro estaria cometendonão só pela questão de fazer acusação pública, mas ao tomar conhecimento de crime contra a humanidade e não tomar decisão de ajudar. O Estado tem o dever de achar os corpos de vítimas desses crimes”, declarou.