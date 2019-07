Apresentadores batem boca ao vivo por fala de Bolsonaro; veja vídeo

(foto: Reprodução )

O apresentador da Jovem Pan, Edgard Piccoli e o comentarista Caio Coppolla bateram boca ao vivo por conta da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. O presidente deu uma declaração polêmica, falando sobre as circunstâncias da morte do estudante e militante Fernando Santa Cruz (1948-1974), durante o período da ditadura militar.





SAIBA MAIS 12:33 - 29/07/2019 Bolsonaro provoca presidente da OAB: 'Posso contar como o pai dele desapareceu'

20:55 - 29/07/2019 Presidente da OAB diz que vai à Justiça pedir esclarecimentos de Bolsonaro

17:07 - 29/07/2019 Doria classifica como 'infeliz' fala de Bolsonaro sobre pai de presidente da OAB Joven Pan Morning Show, o comentarista Coppolla disse que a fala de Bolsonaro é um "golpe baixo" e que ele devia direcionar o foco da atenção pública para questões mais importantes. “Um presidente da República é um cara que tem uma oportunidade ímpar de direcionar o foco da atenção pública para questões muito mais importantes“.ç O comentarista também questionou um trecho da nota oficial publicada pelo presidente da OAB afirmando que tratava-se de uma versão “canhota” do “universo das narrativas”. Durante o programa, o comentarista Coppolla disse que a fala de Bolsonaro é um "" e que ele devia direcionar o foco da atençãopara questões mais. “Um presidente da República é um cara que tem uma oportunidade ímpar de direcionar o foco da atenção pública para questões muito mais importantes“.ç O comentarista também questionou um trecho da nota oficial publicada pelo presidente da OAB afirmando que tratava-se de uma versão “canhota” do “”.





Em seguida, o apresentador Edgard Piccoli disse que Coppolla relativizou a situação e tirou o entendimento claro da coisa. “É revoltante o que ele diz e não dá para passar pano, tentar relativizar. O que ele disse é muito ruim e não representa a nação como um todo. Ele é um presidente de todos. Ele continua falando para um grupo. O mais incrível é ver as pessoas nas mídias sociais apoiando isso. Onde a gente vai parar? É a frase de um tirano, de um déspota, e não do presidente de uma República", afirmou Piccoli.





O bate-boca continuou e Coppola rebateu defendendo que a fala de Bolsonaro era uma grosseria e não um crime de responsabilidade. “Eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus! O que eu falo é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para trazer aos partidários do presidente a extensão da gravidade do negócio. Fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma", afirmou. Coppolla ainda acusou o apresentador de não participar de debates e fazer apenas monólogos, um "latifúndio de fala".





O apresentador rebateu: “Melhor um latifúndio de falas do que um deserto de ideias”. O bate-boca continuou. Houve troca de acusações de espalhar fake news, desinformações quando os dois disseram: "Você me respeite".





O apresentar encerrou a discussão dizendo que "o debate ficou irracional" e mudou a pauta para falar sobre o jogador Neymar.

No vídeo, a discussão começa aos 16 minutos. Veja: