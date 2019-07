Gestão da folha de pagamentos de servidores de MG muda de secretaria

As mudanças nas estruturas das secretarias foram regulamentadas em decreto do governador Romeu Zema (foto: Tulio Santos EM D.A Press)

Secretarias e comitê financeiro

O governadoreditou decretos, neste fim de semana, que regulamentam mudanças nas secretarias e órgãos do estado feitas naque aprovou na Assembleia Legislativa. Uma das principais é o retorno da gestão dapara a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.Desde 2016, a função havia sido retirada da Seplag e repassada à pasta da, que ganhou mais poderes dados pelo ex-governadorcomo forma de prestigiar seu então secretárioO retorno da folha foi determinado por uma lógica de gestão de pessoal. Ocorre que avaliações sobre questões como acúmulo indevido de cargos ou a concessão dena carreira ou mesmosão da alçada dae os pagamentos estavam com aA transferência da folha, no entanto, não terá impactos por enquanto naque continua dependendo do fluxo de arrecadação, acompanhando pela Fazenda.Em reunião na primeira quinzena de julho, o secretário de Planejamento e Gestãoinformou ao sindicato dos servidores () que a transferência da folha estava prevista para agosto e prometeu estudar formas de atender aos pedidos do funcionalismo.Entre asapresentadas pelo sindicato estava asalário que ficou pendente do ano passado e odos salários de R$ 2 mil para R$ 3 mil para todo o funcionalismo.Segundo o Sindpúblicos, Levy se comprometeu a fazer uma nova reunião em agosto para informar o que pode ser feito. Os servidores também pediram que a data do pagamento da primeira parcela seja antecipado para odo mês.Mesmo com a transferência, areferente ao mês trabalhado em julho ainda será da Secretaria de Fazenda, já que ela roda entre os dias 14 e 15 do mês. Já a deserá de responsabilidade da Seplag. As escalas desses meses ainda não foram divulgadas.Entre os decretos, Zema também definiu ada Secretaria-Geral, que abriga as assessorias técnica e de comunicação do governador. Também são regulamentados termos da vice-governadoria e das secretarias de Agricultura, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Governo, Desenvolvimento e Infraestrutura, Fazenda e Segurança.passa a integrar a estrutura datendo entre as funções a de planejar a execução de políticas de governo.O comitê vai auxiliar o governador na condução das políticas orçamentária, financeira, de gestão e de pessoal.