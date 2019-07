Governo não teme judicialização da reforma da Previdência no Supremo, diz AGU

(foto: Divulgação/TV Brasil)

da, afirmou que um eventualno) sobre anão causa preocupação aoRessaltou que estáparada. “Poderá haver judicialização, mas nóspara ela e, neste sentido, eu”, disse.André Mendonça concedeuà jornalista Roseann Kennedy para o programa Impressões, que vai ao ar nesta terça-feira(16), às 23h, naEle também falou sobre ana. Informou que tem recebido concorrentes ao cargo, que se colocam à disposição para esclarecimentos, caso sejam necessários“É umonde as pessoas interessadas, principalmente as da, vêm se apresentar. É uma conversa muito republicana, de ambos os lados, e natural num processo dessa natureza”, observou.O atual mandato da procuradoraem. Caberá ao, Jairouao cargo.No início deste mês, Bolsonaro recebeu adeemdos procuradores doEmbora seja comum optar por um dos apresentados na lista tríplice, aao presidente ode escolher uma pessoa deNa entrevista, o advogado-geral da União tambémseu foco de trabalho no, destacou asparados cofres públicos e falou sobre asda AGU.Ele ainda abordoua respeito de sua atividade dee de sua