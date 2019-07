Morre, aos 93 anos, Paulo de Tarso Santos, primeiro prefeito de Brasília

Paulo de Tarso Santos ao lado do filho Vasco (foto: Arquivo Pessoal)



Morreu neste sábado (13/7), o primeiro prefeito de Brasília, Paulo de Tarso Santos, aos 93 anos. O mineiro nasceu em 1926 e marcou a história política do país. A morte foi confirmada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em que Santos era conselheiro da Corte. neste sábado (13/7), o, aos 93 anos. O mineiro nasceu em 1926 e marcou a história política do país. A morte foi confirmada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em que Santos era conselheiro da Corte.









Em nota oficial, o TCESP, por meio do presidente Antonio Roque Citadini, lamentou a morte de Santos. Confira na íntegra:





O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), manifesta o seu pesar pelo falecimento do Conselheiro Emérito Paulo de Tarso Santos, aos 93 anos, ocorrido neste sábado, 13 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.









Advogado com formação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Paulo de Tarso integrou o colegiado da Corte de Contas paulista, entre os anos de 1985 a 1991, tendo sido o vigésimo sétimo Presidente.





Neste momento de irreparável perda, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome de seus Conselheiros, Diretores e servidores, se solidariza com familiares e amigos, informando a decretação de luto oficial, com o hasteamento das bandeiras a meio-mastro.





O velório ocorrerá hoje (13/7), a partir das 22h00, e o sepultamento, ás 13h00, será realizado no domingo (14/7), ambos no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.