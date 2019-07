Dilma Jane Silva, mãe de Dilma Rousseff, morre em BH aos 95 anos

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press - 1/11/2010)

Dilma Jane da Silva, a mãe da ex-presidente Dilma Rousseff, morreu neste sábado, em Belo Horizonte, na casa dela na Pampulha. Dilma Rousseff está em viagem na Inglaterra e volta para o Brasil na manhã deste domingo. Dona Dilma deixa os filhos Dilma Rousseff e Igor Rousseff e a neta Paula Rousseff. O velório acontecerá em BH e será fechado, por opção dos familiares. A causa da morte ainda não foi confirmada.





A mãe da ex-presidente nasceu em 1924 e foi casada com o imigrante búlgaro Pétar Russév. Ele era funcionário da siderúrgica Manesmann e Dilma Jane era professora.



(foto: Reprodução)



A família de classe média viveu por vários anos em Belo Horizonte, onde nasceu Dilma Rousseff. Foi também na capital mineira que começou a vida política da futura presidente: em 1964, enquanto estudava no Colégio Estadual Central, começou a militar na Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (Polop).

Dilma Jane chegou a morar com a filha Dilma Rousseff durante o tempo em que ela ocupou o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Os problemas de saúde da mãe da então presidente se agravaram e chegou a ser internada no Hospital das Forças Armadas. Durante o processo de impeachment, Dilma Rousseff informou que a mãe era poupada do noticiário negativo.