Presidente posta vídeo de Trump elogiando Eduardo Bolsonaro

- Donald Trump e o Deputado Eduardo @BolsonaroSP.



- De 2003 para cá você sabe quem foram nossos embaixadores em Washington?



- Nesse período como foram nossas relações com os Estados Unidos? pic.twitter.com/HFCkZDEv5H %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 de julho de 2019

Presidente Jair Bolsonaro e o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Jair(PSL) usou as redes sociais, neste sábado, para rebater as críticas ao convite que fez ao filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) , para ocupar o cargo deBolsonaro questiona se '' 2003 para cá você sabe quem foram nossos embaixadores em?" para em seguida emendar :" Nesse período como foram nossas relações com os Estados Unidos?.Bolsonaro aproveitou os questionamentos para repostar vídeo em que o presidente dos Estados Unidos elogia Eduardo durante coletiva à imprensa, ocorrida quando o presidente brasileiro esteve em Washington em março deste ano.O deputado esteve reunido na manhã deste sábado com o presidente. Ele chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial da, em Brasília.O parlamentar já havia informado que se encontraria com o pai, neste sábado, para conversar sobre a repercussão do convite para assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, ele disse também que fez intercâmbio naquele país, onde havia fritado hambúrguer