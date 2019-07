Em troca de Eduardo, Trump cogita nomear o filho como embaixador no Brasil

(foto: Alan Santos/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensa em designar o filho Eric para assumir a embaixada dos Estados Unidos em Brasília.





Fontes do governo brasileiro indicaram que Eric Trump assumiria o cargo caso o deputado Eduardo Bolsonaro fosse nomeado embaixador em Washington. Eric tem a mesma idade do filho do presidente Jair Bolsonaro, 35 anos. O envio dos filhos dos presidentes consolidaria a relação entre os paises.





Segundo fonte do governo, o comentário atual em Washington é de que a embaixada brasileira seria muito burocrática. Os americanos já teriam indicado que desejam uma troca de nomeações políticas para as embaixadas.





Integrantes do governo avaliam que a ida de Eduardo Bolsonaro para Washington seria uma vitória para o chanceler Ernesto Araújo, que passaria a ter mais espaço para cuidar da política externa.