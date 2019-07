Reforma da Previdência: Deputados 'rebeldes' que traíram na hora de votar

Plenário da Câmara durante votação, em primeiro turno, do texto-base da reforma da Previdência (foto: Andrea Marques/Câmara dos Deputados)

Comandada pelo presidente da Câmara, deputado(DEM/RJ), o governo federal obteve uma vitória acachapante na votação do primeiro turno do texto-base daO substitutivo, votado em comissão especial, é uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC ) enviada em março pelo Executivo ao

Foram 379 sim, superior à contabilidade prevista pelo governo de 330 votos, contra 131 que disseram não à mudança na. Mas o que também chamou a atenção foram os 'votos dos rebeldes', vindos de deputados que traíram orientação de suas respectivasO caso mais notório foi o da novata deputada Tabata Amaral (PDT/SP), que mesmo sob ameaça de, votou contra a diretrizes da direção do PDT, que fechou questão pelo não à reforma da Previdência.Tabata ganhou repercussão nacional ao questionar , em março deste ano, durante sabatina na Comissão de Educação, o ex- ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrígez.O PSDB também determinou como deveriam votar parlamentares do partido. Diferentemente do PDT, a direção tucana determinou que seusvotassem sim às mudanças nas regras da aposentadoria. A deputada Tereza Nelma não quis saber, acabou fazendo parte dos 131 que votaram contra a reforma.O mineiro em primeiro mandato na, deputado André Janones (Avante/MG, ), também se posicionou na contramão do que decidiu o presidente nacional da sigla, deputado Luiz Tibé (MG), que rebatizou a legenda, antes denominada de PT do B. Tibé votou sim ao texto-base da reforma.O deputado Tiririca (PL/SP) é outro parlamentar que abriuno partido pelo qual foi eleito, votando não à reforma.O deputado Valdevan Noventa (PSC/SE) também votou não, independentemente do PSC, que por coincidência é a mesma legenda do vereador Carlos Bolsonaro (RJ), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.Os deputados dissidentes que votaram não vieram do Pros, PL, PSD e PP e PRB, que aliaram àna Câmara, formada por PT, Psol, PCdoB, PSB, PDT e Rede .