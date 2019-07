Câmara tem que votar 16 destaques para encerrar 1º turno da reforma da Previdência

Deputado Alessandro Molon (foto: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press)

A sessão plenária para votar a, tem, pelo menos, mais 16s. Os partidos da oposição vão tentar usar as proposições para diminuir o impacto fiscal da proposta.O líder do bloco, Alessandro Molon (PSB-RJ), explicou que a aprovação dono primeiro turno é “lamentável” e que os parlamentares se atentaram para o efeito nas contas públicas, mas não olharam para os aspectos sociais.“É preciso achar o equilíbrio ideal entre esses dois lados, para que a dose do remédio não vire veneno, tanto para o povo como para a nossa economia. Infelizmente, não foi isso que vimos aqui hoje (nesta quarta-feira — 10)”, disse.“Vamos lutar, agora, para reduzir os impactos negativos dessa reforma por meio dos destaques.” Entre eles, a proposta que estabelece um piso de umpara as pensões, apresentada por PCdoB e PSC.Já acordada com o governo, a emenda aglutinativa domexe na aposentadoria das mulheres. A alteração vai permitir que elas recebam 60% do benefício quando completarem 15 anos de contribuição. Após atingirem esse patamar, poderão ganhar 2% a cada ano a mais na ativa. Pela proposta que foi aprovada na, o valor só começaria a aumentar depois que elas completassem 20 anos de contribuição.O governo também cedeu para que, rodoviários federais, ferroviários federais, legislativos e policiais civis do DF tenham regras mais brandas, assim como era de vontade do presidente Jair Bolsonaro.Emenda apresentada pelo PSL faz com que ade aposentadoria seja de 52 anos para mulheres e de 53 anos para homens, além de previsão de um pedágio de 100%. Ou seja, se restam três anos para se aposentar, o agente teria de trabalhar mais seis anos.O acordo também estabeleceria ana aposentadoria, que, na prática, permite ao policial ganhar o benefício com o salário integral da ativa e receber reajustes dados a quem ainda atua nas corporações.A emenda aglutinativa, do, para inclusão de estados e municípios na reforma, com prazo de um ano para que cada esfera consiga se adequar legalmente ao texto, foi retirada. Parlamentares do partido defenderam que a proposição não teria os 308 votos necessários.