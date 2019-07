PF apura fraude em contrato de R$ 2,7 milhões para saúde de Barbacena

A operação, em sua terceira fase, apura desvios na construção de unidades básicas de saúde (foto: Google Street View)

Empresa de fachada

Crimes

PF recebe denúncias

voltou a ser alvo dena manhã desta terça-feira (9), quando estão sendo cumpridosde busca e apreensão na cidade, em Belo Horizonte e Itatiaiuçu. Desta vez, o foco é umpara a construção deDe acordo com a PF, os investigados podem ser condenados a até 28 anos de prisão.A ação é a, que investiga desvios na área de saúde na gestão de, quando a cidade era administrada pelo ex-prefeito. O atual, foi eleito com o apoio do grupo político do antecessor.De acordo com oa investigação começou em 2018 e hoje foi executada uma fase mais aberta, com o objetivo de encontrar aque, para a PF, ocorreram desde a fase da licitação, passando pela contratação, execução e pagamento das pretensas obras.“Os recursos que ainda faltam ser aplicados estão disponíveis, ocorre que a, isso foi verificado na data de hoje. As pessoasdessas empresas para efeito de buscar recursos federais e não prestar os serviços”, explicou.De acordo com o delegado, a licitação envolveu três empresas. A primeira é de fachada, a segunda não foi investigada e a terceira “teria sido contratada pelo município nopara substituir a primeira”. Segundo Campos, há empresários e servidores envolvidos neste processo, que serão ouvidos a partir do material colhido.O delegado daafirmou que pode haverno desvio do dinheiro, que, segundo ele, seria suficiente para pagar 100 professores ou 75 enfermeiros. “Esse recurso sai de onde devia ser aplicado, que é em benefício da população, e vai para a mão de pessoas que não tem esse compromisso. Precisamos saber quem foram os reais beneficiados”, disse.Os mandados de busca foram autorizados pela 1ª Vara Federal de São João del Rei/MG.Ossão deem licitação,e de desvio de recursos públicos federais na contratação de obras. De acordo com a PF, foram disponibilizadospela União para o município de Barbacena, que celebrou contrato com uma construtora para construir unidades de saúde nos distritos de Pinheiro Grosso e Torres e nos Bairros Santo Antônio, Monte Mário e Santa Luzia. As obras, no enanto, ficaram inacabadas e abandonadas.De acordo com um funcionário da prefeitura, houve buscas nas secretarias de Obras e Saúde e no setor de licitação.Segundo a PF, a Prefeitura de Barbacena informou em prestação de contas que concluiu tratativas com a terceira colocada na licitação para que as obras nas unidades de saúde sejam retomadas. Ocorre, porém, que apor deixar obras inacabadas e foi alvo de busca e apreensão na segunda fase da Operação Desvia.A Polícia Federal informou que está recebendo denúncias sobre o caso e assegura o sigilo da fonte. O e-mail da delegacia da PF em Juiz de Fora, responsável pela operação, é denuncias.djfa.mg@dpf.gov.br.Na primeira fase, no dia, os mandados foram por causa de um desvio de pelo menos R$ 1,4 milhão na aquisição de equipamentos médicos hospitalares pela Secretaria de Estado de Saúde e os crimes apurados foram os de fraude em licitação, corrupção e desvio de recursos.Dois dias depois, no dia, os policiais voltaram às ruas por causa de obras inacabadas ou abandonadas para ampliação do sistema de, construção depara o sistema demunicipal construção de quadras poliesportivas. Entre elas estava prevista a construção das estações de tratamento de esgoto Galego e Retiro das Rosas.foi procurada pelomas ainda não se posicionou.