''Cada ninho de ratos que toco fogo, mais inimigos coleciono'', diz Bolsonaro sobre Funai

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

- A FUNAI, como regra, "cuidava" de tudo, menos do índio. Cada ninho de ratos que toco fogo, mais inimigos coleciono. Acredito no Brasil porque confio em você, cidadão de bem. - com @DamaresAlves pic.twitter.com/6zZYVah2a2 %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 8 de julho de 2019

Queda de braço

O presidenteusou as redes sociais para criticar a política indigenista no país. "A, como regra, "cuidava" de tudo, menos do índio. Cada ninho de ratos que toco fogo, mais inimigos coleciono. Acredito no Brasil porque confio em você, cidadão de bem", disse o presidente.Bolsonaro aproveitou um vídeo da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,, feito no hangar da Funai, no aeroporto de Brasília, onde algumassão mostrada em estado precário de conservação."'Imagina que esta medalha valha mil reais. Que tal você guardá-la para mim por R$ 700 mil por ano, pagos com dinheiro público. É um bompara nós, é ou não é?", ironizou o presidente em referência aos valores estimados de leilão de uma aeronave e do aluguel pago pelo hangar.No mesmo vídeo, a ministra completou: ''Absurdo, e índio morrendo por falta de assistência médica. De acordo com Damares, o abandono das aeronaves ocorre desde 2012". Naquele ano, o País era comandado pela ex-presidente(PT), que sofreuem 2016, assumindo na sequência o ex-presidente(MDB).No último dia 24 de junho, o, do Superior Tribunal Federal (), suspendeu a medida provisória (MP) do presidente Jair Bolsonaro que retirava a responsabilidade pelada Fundação Nacional do Índio (Funai), ligada ao Ministério da Justiça, para o Ministério da Agricultura.A decisão de Barroso foi tomada em ação apresentada pelos partidos PT, PDT e Rede, que consideravam a ação de Bolsonaro irregular, uma vez que uma comissão mista dojá havia vetado, por 15 votos a nove, a medida ao analisar a reforma administrativa feita pelo governo no início do ano.