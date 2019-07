Governo Bolsonaro é aprovado por um terço da população, diz Datafolha

(foto: Marcos Correa/PR )

Comparação

O que se esperava

Datafolha divulgada, nesta segunda-feira (8/4), pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que, nos primeiros três meses do ano, o presidente(PSL/RJ) tem seu governo aprovado por um terço da população. Enquanto que outro terço o reprova.De acordo com o levantamento, 32% dosavaliam a forma do militar reformado governar como ótimo ou bom. Já uma fatia similar, de 30%, a vê como ruim ou péssimo e a desaprova. Os demais entrevistados consideram o governo regular (33%) ou preferiram não opinar (4%).Entre os homens, a aprovação a Bolsonaro atinge 38%. Entre as mulheres, o número cai para 28%. Já com os que veem ode forma positiva, 36% possuem ensino superior e 29% apenas o fundamental. 35% dos que reprovam o governo possuem ensino superior.Entre os mais pobres, que possuem renda de até dois salários, 26% aprovam o. O índice sobe para 36% entre os que têm renda familiar de dois a cinco salários. 43% dos que recebem de cinco até dez salários aprovam o governo. Entre os mais ricos, o número sobe para 41%.Nas regiões brasileiras, Bolsonaro tem índice de aprovação acima da média no Sul (39%) e no conjunto das regiões Centro-Oeste e Norte (38%). Na região, o índice fica abaixo da média (24%), e no conjunto de estados do Sudeste é de 33%.De acordo com o Datafolha, Bolsonaro larga com menor popularidade e maior resistência que seus antecessores, desde. O, hoje senador pelo Pros, era aprovado por 36% em junho, e 19% o desaprovavam.Já, no início de seu primeiro mandato, era aprovado por 39%, enquanto 16% consideravam seu governo ruim ou péssimo. Em abril de 2003, o governo recém-eleito de Lula era avaliado como ótimo ou bom por 43%, e 10% tinham opinião negativa sobre ele.Enquanto que a primeira mulher eleita presidente,era aprovada por 47% na segunda quinzena de março de 2011, e para 7% sua gestão era ruim ou pésima àquela altura.A pesquisa também quis saber dos brasileiros se o presidente fez mais ou menos do que se esperava. A maioria dos brasileiros (61%) acredita fez menos do que eles esperavam para o período. Enquanto que apenas 13% pensam o contrário. Já para 22%, Bolsonaro fez o que era esperado. 4% não opinaram.No levantamento realizado entre 2 e 3 de abril, o Datafolha ouviu 2086 pessoas em todo o Brasil, com idade de 16 anos ou mais, distribuídas em 130 municípios. Aé de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.