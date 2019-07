Bolsonaro participa de entrega da premiação no Maracanã sob vaias e aplausos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) participou neste domingo, 7, da cerimônia de entrega da premiação aos jogadores da seleção brasileira que conquistaram a Copa América, no estádio do Maracanã, após derrotarem o Peru.



Quando entrou no gramado com sua comitiva de ministros, o presidente foi recebido com vaias e aplausos - da tribuna de imprensa foi possível ouvir mais vaias, mas também houve muitos aplausos, que podem ter prevalecido de outros pontos do estádio.



Após a cerimônia, quando a comitiva caminhou pelo gramado rumo ao túnel de saída, as vaias foram praticamente unânimes. Esse momento durou alguns segundos.



Durante a entrega das medalhas, todos os jogadores cumprimentaram Bolsonaro, e a torcida não reagiu - os aplausos surgiam a cada atleta anunciado, e aparentemente não se referiam ao presidente nem aos ministros e parlamentares. Depois disso, Bolsonaro se juntou aos jogadores para tirar a foto oficial e ocupou o centro da roda, segurando a taça do título.



Ao longo do jogo, também não houve reação em massa da plateia a Bolsonaro e a sua comitiva, que chegou ao local quando a cerimônia de encerramento da Copa América já havia começado. Caso tenham ocorrido aplausos ou vaias, eles foram pontuais e se tornaram inaudíveis por conta da música que ecoava pelos alto-falantes do estádio.



Bolsonaro foi ao Maracanã acompanhado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que permaneceu ao seu lado durante a partida. No primeiro gol do Brasil, Bolsonaro escorregou ao comemorar e se apoiou em Moro para não cair.



Na última sexta-feira, 5, o presidente anunciou que faria um teste de popularidade hoje. "Pretendo domingo não só assistir à final do Brasil com o Peru, bem como, se for possível e a segurança me permitir, iremos ao gramado. O povo vai dizer se nós estamos certos ou não", disse o presidente na ocasião. Além de Moro, foram ao gramado outros ministros e deputados da comitiva que o acompanhou de Brasília até o Rio na tarde deste domingo.