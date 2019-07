''O PSDB não está morto'', diz novo presidente do partido em MG

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O PSDB perdeu espaço nas últimas eleições, não tem mais o comando do governo de Minas e da Prefeitura de BH. É possível se reerguer?

É possível e estamos nos reerguendo.O partido tem muitas prefeituras fortes, mais de 15% dos vereadores do estado, mais de uma centena de prefeitos, duas centenas de vice-prefeitos, é a maior bancada de deputados federais, proporcionalmente falando, do Brasil e do estado. Temos cinco deputados de um total de 53 e São Paulo tem 6 em um total de 74. O PSDB de Minas está mais vivo do que nunca. Claro, já fomos mais fortes, mas isso não quer dizer que não estejamos em condições de ter protagonismo nas próximas eleições. Não estamos mortos.





Todos os partidos sofreram com esses últimos tempos da política, essas revelações das operações, não teve nenhum que não tenha sentido os efeitos e isso aconteceu com o PSDB também. Mas basta ver a história recente da nossa vida político-partidária para saber que todos tiveram momentos de diminuição e aumento, isso é cíclico. Vamos voltar a ser fortes como já fomos. Trabalhamos para isso e não somos pequenos hoje, mesmo com todos os problemas.Vamos ter candidatura própria. Não temos nome ainda definido. Estamos fazendo algumas avaliações e tendo conversas, mas há nomes interessantíssimos e com vontade de serem candidatos pelo PSDB. Vamos surpreender.Não posso lançar uma candidatura agora, tenho que esperar o partido centrifugar um pouco essas ideias. Seria prematuro falar em nomes. Temos alguns políticos conhecidos que têm vontade e algumas lideranças novas despontando e que podem se transformar em figuras de expressão.Estou trabalhando muito nisso. Onde já temos prefeito com certeza (teremos), mas estamos focando muito em outras cidades onde não temos, como Ipatinga, Timóteo, Três corações, e tentando fortalecer o partido. Mas não podemos esquecer da nossa força no interior, estamos tentando fazer candidatura em quase todos os municípios.Os deputados estaduais estão liberados para votar com o Zema, isso não significa que o partido faça parte da base, o partido é independente e tem reafirmado essa condição. Não houve nenhuma conversa institucional do Zema ou de quem quer que seja ligado a ele com o PSDB, não temos uma indicação de cargo feita oficialmente pelo partido ao governo. A gente reconhece que o governo foi buscar no PSDB alguns nomes que aceitaram servir ao estado em caráter pessoal. Porque também vamos olhar o lado do governador, ele ia buscar no PT? Veio buscar no PSDB, o que é natural. Os membros do PSDB que estão emprestando sua experiência ao governo estão fazendo em caráter pessoal, assim como lá em Brasília, não sendo base temos também o Rogério Marinho, secretário nacional da Previdência, o relator da reforma é do PSDB, e eu vou votar pela reforma, mas não sou base do Bolsonaro.Não. Nem está no planejamento do PSDB.Eles fazem a mesmas políticas que todos fizeram, com algumas modificações que podem até ser aproveitadas daqui pra frente. Vejo que Bolsonaro conseguiu algo novo da política recente, que é o fim do presidencialismo de coalizão, mas isso é algo de 20 e poucos anos para cá, é uma fase que terminou com ele. Não existe isso de nova política. Existe a boa política e a política malfeita, feita sem ética, de maneira incorreta.Acho improvável. Acredito que o PSDB vá ter candidatura própria e, portanto, é improvável que se alinhe a qualquer outro projeto.Ele próprio reconheceu que não foi muito feliz em sua declaração e que os mineiros é que têm de decidir. É um fato vencido. A relação do PSDB de Minas com o Doria é excelente, estamos torcendo para que ele seja o candidato a presidente, mas ele não admite nem sequer falar nisso ainda. Terá de ter um bom desempenho em Minas, sem o qual é difícil vencer, e vamos contribuir no momento certo. Se vier a ser candidato, vamos apoiar e tentar dar maior votação.Primeiro, a gente precisa enxergar o partido como uma agremiação muito mais ampla do que a ideia que se faz quando se analisa os dois últimos governadores. Temos uma militância muito bem consolidada, deputados prefeitos e vereadores no estado inteiro. É preciso relativizar os efeitos de problemas e soluções relacionados a Anastasia e Aécio. São membros do partido, assim como temos outros e temos a pretensão de continuar a ser muito fortes com ambos. O papel do Aécio enquanto deputado federal será igual ao dos outros deputados federais. Com a experiência que tem é bom que seja sempre ouvido, igual ao Anastasia. Temos a expectativa de ter o Anastasia cada vez mais participativo em relação aos temas do PSDB.Tenho que lidar com a realidade. Ele lida com os projetos do partido na rotina, foi à convenção, fez um belo discurso, está muito atuante, vejo o Anastasia muito participativo no partido.Perdemos a capacidade de ser a alternativa ao PT. Tivemos alguns erros talvez, mas tenho a impressão de que o PSDB vai protagonizar essa volta ao equilíbrio e ao centro, que é a média do pensamento do brasileiro. O brasileiro não é de radicalismos políticos, conviveu bem com uma inclinação à esquerda na época do governo Lula, mas rechaçou quando começou a ficar muito inclinado. Temos o pensamento político no centro. E também não é à direita, tem uma parcela, mas não é a maioria. Acho que a população brasileira consegue voltar a convergir para o pensamento de centro.No auge da popularidade do Lula talvez tenhamos feito algum discurso mais inclinado para o centro-direita, mas uma coisa muito pequena. Temos sempre nos posicionado como um partido de centro e a gente não tem incoerência: a gente vem defendendo a reforma da Previdência, a tributária, a do pacto federativo desde depois do Plano Real. O PSDB pode ter defeitos mas nunca se afastou do seu ideal que é inclusive um estado mais leve, tanto que privatizamos tudo que foi possível no governo Fernando Henrique.