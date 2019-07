PSDB paulista pede expulsão de Aécio Neves; diretório de BH rebate e ataca Covas

(foto: Dida Sampaio )

A aprovação de uma moção nopedindo a expulsão do deputadodo partido gerou incômodo entre tucanos de Belo Horizonte, que classificaram a decisão comoNa tarde de quinta-feira (4), os tucanos paulistas aprovaram por unanimidade proposta para que Aécio seja expulso da legenda. A moção será encaminhada para o ddo PSDB.Segundo integrantes do PSDB de São Paulo a expulsão de Aécio foi sugerida para que o partido dê uma resposta a questionamentos sobre a ética da legenda. O parlamentar mineiro é alvo dedesde 2017, quando vieram à tona gravações de conversas entre ele e o empresário Joesley Batista, da JBS, em que o então senador pede R$ 2 milhões ao empresário.Horas depois da decisão do PSDB de São Paulo, o diretório da legenda em Belo Horizonte divulgou nota criticando a aprovação da moção e questionando a situação do prefeito de SP, Bruno Covas, que também responde a denúncias de irregularidades.“O diretório do PSDB de BH manifesta sua indignação com a manifestação oportunista do diretório do PSDB de São Paulo e sugere que antes de apontar seu dedo para membros do partido de outro estado cuja atuação desconhecem se preocupem em pedir sanções para os membros do partido em SP envolvidos em denúncias extremamente graves. Em especial em relação ao prefeito Bruno Covas, réu por improbidade administrativa”, diz a nota.O deputado Aécio Neves (PSDB) foi procurado pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre a moção aprovada em São Paulo. O diretório estadual do PSDB mineiro informou que não vai se manifestar sobre o assunto.