Seleção para governo Zema é 'fictícia' e 'só escolhe membro do PSDB', diz deputado

Flávia Bernardo/ALMG

O processo de seleção para cargos no governo de Minas, anunciado no início do ano pelo governador Romeu Zema (Novo), foi chamado de 'fictício' pelo deputado João Vitor Xavier (Cidadania). Governo de Minas rebate ataques e diz que 60% dos nomes apresentados são servidores de carreira.O parlamentar apresentou na tarde desta quinta-feira (4), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), uma lista com 58 nomes de pessoas ligadas ao PSDB que ocupam cargos no governo estadual. (Veja lista completa abaixo)“Ninguém é crítico de ter pessoas do PSDB, ou do MDB, ou do PT no governo. Mas o não pode é o que vem acontecendo. Criaram um processo quase fictício de seleção técnica em que pessoas do PSDB que vão fazer o processo de head hunter coincidentemente todas passam, já quem é de outro lugar tem dificuldade para passar”, afirmou João Vitor.O parlamentar, que deixou o PSDB no mês passado, criticou o governador Zema por adotar um discurso crítico aos políticos tradicionais durante a campanha eleitoral e ao chegar ao governo indicar vários nomes ligados aos partidos que tanto criticou.“Falam que é um governo técnico, mas na hora de indicações todo mundo passa a lista do PSDB. O governador que passou a eleição toda falando que tiraria todos do PT e do PSDB agora tem toda a cúpula de seu governo do PSDB”, criticou.Segundo João Vitor, Zema demonizou a política durante a campanha, mas “por debaixo dos panos” achou um caminho para colocar políticos do grupo que ele escolheu no governo.De acordo com a lista apresentada pelo deputado o PSDB tem cinco nomes na Secretaria de Governo, chefiada por Custódio de Mattos, e nomes de pessoas ligadas aos tucanos em quase todas as pastas do governo estadual.Por meio de nota, o governo de Minas rebateu as críticas feitas pelo deputado e informou que dos 58 nomes apresentados, 60% são servidores de carreira, e que o governo realizou seleção inovadora para preencher cargos de livre nomeação do governador.“Os funcionários citados não foram indicados por partidos. Dos profissionais mencionados, 60% são servidores de carreira, que ingressaram no serviço público por concurso, por isso, passaram por várias gestões diferentes e, lamentavelmente, tiveram seus nomes expostos sem nenhum critério”, diz a nota do governo de Minas.“Para exemplificar, grande parte deles é da carreira Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Outros 5% são de aposentados. E os demais são profissionais de Recrutamento Amplo escolhidos pela capacidade técnica e qualificação”, informa o governo estadual.Líder do bloco governista na Assembleia, o deputado Gustavo Valadares (PSDB) criticou o ex-colega de partido e afirmou que a maioria dos integrantes da lista são servidores de carreira do Estado."Esta suposta lista é irresponsável e inverídica, a maioria trata-se de funcionários de carreira do Estado. Não há no governo nenhuma indicação do PSDB. Não sei o que motiva este tipo de absurdo, o que sei é que eu me preocupo e me solidarizo com esses profissionais renomados, e muitos com anos e anos de serviços prestados ao Estado, citados de forma indevida e leviana. Lamento muito", disse Valadares.