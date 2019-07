Secretária do governo Zema pode disputar Prefeitura de BH pelo PSDB

Depois de trabalhar com Anastasia na campanha, Luísa Barreto ocupa cargo no governo Zema (foto: Ricardo Barbosa / ALMG)

pode lançar umapara concorrer àno ano que vem e o nome mais cotado até o momento é o da atualda Secretaria de Planejamento e Gestão. Atualmente compondo o governo de, a técnica foi uma das coordenadoras de campanha do candidato tucano derrotado ao governo no ano passado, o senadorA legenda decidiu nesta semana que terá candidato próprio em Belo Horizonte mas, por enquanto, ainda não coloca nomes. Informalmente, no entanto, o nome de Luísa, que é, começa a ganhar força.De acordo com o líder da base na Assembleia, deputadoo que foi definido em reunião da Executiva por enquanto é que, “por ter os melhores quadros”, o PSDB não pode abrir mão de ter candidato na capital. “Tenho simpatia por um nome diferente do tradicional, como o da Luísa, que, mas não tratamos de nomes”, afirmou o líder da base na Assembleia, deputado Gustavo Valadares (PSDB).O presidente do partido, deputado, também garantiu que ainda não há definição de nomes, mas afirmou que o partido tem opções entre os. “Temos vários quadros mas acho muito cedo para se falar em nomes. Até porque, é possível que outras pessoas queiram se filiar ao PSDB para buscar uma pré-candidatura. No momento oportuno vamos deliberar sobre o assunto”, disse.Luísa Barreto era braço direito da ex-secretária de Planejamento e Gestão. Durante o governo de Fernando Pimentel (PT), atuou com a oposição aos petistas na assessoria técnica da minoriaNa campanha eleitoral de 2018, Luísa coordenou o plano de governo da campanha de Anastasia ao governo. Na ocasião, ela disse pelas redes sociais ser uma “liberal convicta”, mas que a onda de renovação a qualquer custo “não tem distinguido os bons e os maus” e que isso era “um risco real para o país”.A outra opção da legenda seria o deputado federal, que tem um trabalho com associações de pais e amigos dos exepcionais (Apaes).