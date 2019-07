Desmatamento na Amazônia cresce mais de 60% em junho, diz site

Grupos ambientalistas culpam Bolsonaro, dizendo que ele relaxou os controles sobre o desmatamento no país (foto: Flickr) desmatamento na Amazônia cresceu mais de 60% durante o mês de junho, em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com reportagem publicada pelo site CNN, nesta terça-feira (2). Ainda segundo a matéria, ambientalistas afirmam que o número é reflexo das políticas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. durante o mês de junho, em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com reportagem publicada pelo site CNN, nesta terça-feira (2). Ainda segundo a matéria, ambientalistas afirmam que o número é reflexo das políticas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Mais de 760 quilômetros quadrados foram perdidos somente no mês passado, um aumento acentuado em relação aos 488,4 quilômetros quadrados perdidos em junho de 2018, mostraram dados do INPE. Isso equivale a uma área de floresta tropical com mais de um ano e meio de campos de futebol sendo destruídos a cada minuto de cada dia.

Ainda conforme a reportagem grupos ambientalistas culpam Bolsonaro, dizendo que ele relaxou os controles sobre o desmatamento no país.

Para Márcio Astrini, porta-voz do Greenpeace no Brasil: "Bolsonaro já é responsável por contratempos gigantescos para o meio ambiente e para a imagem do Brasil".

A CNN pediu ao Ministério do Meio Ambiente brasileiro para comentar os números recentes, mas não recebeu resposta.