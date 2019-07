Deputado presenteia Moro com 'troféu da Champions League'

(foto: Reprodução/TV Câmara)

O deputado(PROS-PR) fez uma homenagem inusitada ao ministro da Justiça,, que fala nesta terça-feira aos deputados sobre o conteúdo das mensagens publicadas pelo siteque atribuem a ele interferência na condução das investigações da operação Lava-Jato. O parlamentar presenteou o ex-juiz com uma taça semelhantes as que os times de futebol ganham ao vencer campeonatos.“O senhor, Sérgio Moro, merece, em nome do povo brasileiro esse troféu que o senhor recebe hoje e que equivale a Liga dos Campeões. É um troféu entregue pelo povo brasileiro que não aguenta mais essa cambada de político safado, vagabundo, ordinários, ladrões do meu, do seu, do nosso dinheiro”, afirmou.





Boca Aberta ainda seguiu fazendo críticas a colegas de partidos de esquerda que questionaram o ex-juiz, especialmente a deputada Gleisi Hoffman.





Ao terminar seu tempo, o deputado se levantou e entregou a taça a Moro, que, visivelmente, estava constrangido com a situação.





O troféu de cerca de 30cm tem fitas nas cores verde e amarelo e tem o nome de Moro grafado.





A audiência já tem cerca de seis horas de duração.



Três comissões da Câmara dos Deputados (de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Trabalho, Administração e Serviço Público; de Direitos Humanos e Minorias) realizam a audiência pública com o ministro da Justiça, Sérgio Moro.





Os deputados querem esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo site de notícias The Intercept Brasil, que trouxe mensagens supostamente trocadas entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Além de mensagens entre outros procuradores membros da força-tarefa.