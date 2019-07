Moro diz que advogado de Lula adotava 'postura agressiva'

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O ministro Sérgio Moro, que é ouvido por deputados na tarde desta terça-feira, na Câmara, fez críticas a postura do advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, na relação da defesa com o juiz, durante as audiências. O ex-juiz da 13ª Vara Federal, em Curtiba, tratou do advogado ao ser questionado se ele trocava mensagens com Zanin.





“Ele adotou atitude beligerante. Ele adotou a postura quase ofensiva nas audiências beirando as ofensas em praticamente todas as audiências. Em uma audiência quis contraditar um acusado. Falei com ele que era medida destinada a testemunha. Ele recusou. Isso é quebra de imparcialidade?”, questionou.





Bastante questionado por parlamentares da oposição, o ministro da Justiça deixou sem resposta algumas perguntas como, por exemplo, se é verdadeira a informação de que a Polícia Federal - ligada ao ministério - solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) relatório sobre atividades financeiras do jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil.



Outra pergunta que ele não respondeu foi a do deputado Alessandro Molon: "o senhor nega a autoria de alguma mensagem específica?"





Três comissões da Câmara dos Deputados (de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Trabalho, Administração e Serviço Público; de Direitos Humanos e Minorias) realizam a audiência pública com o ministro da Justiça, Sérgio Moro.





Os deputados querem esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo site de notícias The Intercept Brasil, que trouxe mensagens supostamente trocadas entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Além de mensagens entre outros procuradores membros da força-tarefa.