Zema vai acompanhar Bolsonaro em jogo entre Brasil e Argentina no Mineirão

Zema vai receber Bolsonaro na base aérea e os dois vão assistir juntos ao jogo do Brasil contra a Argentina (foto: Isac Nóbrega / Presidência da República )

O governadoracompanha, nesta terça-feira (2), o presidenteem visita a. Os dois vão assistir à partida entrepelano estádio do Mineirão.Embora a viagem não conste ainda da agenda oficial, a assessoria daconfirmou que há previsão para que ele vá ao jogo pela semifinal do campeonato. A assessoria do governador informou quevai receber o presidente nana Pampulha e que, de lá, os dois vão para o Mineirão.Será a segunda vez que Bolsonaro vem adepois de. Ele passou pelo Aeroporto Internacional de, em Confins, na única ocasião que esteve no estado neste ano, quando visitou. No dia 26 de janeiro ele sobrevoou a região atingida pelo rompimento de mais umada Vale, que deixou pelo menos 246 mortos e 24 desaparecidos.A ida ao Mineirão será a quarta dea umcomo presidente. Ele assistiu à partida do Brasil com o Catar o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, no dia 6 de junho. No mesmo lugar, acompanhou o jogo entre CSA e Flamengo ao lado do ministro, no dia 12 de junho, e dois dias depois foi ao Morumbi assistir à partida de abertura da Copa América entre Brasil e Bolívia.Antes, Bolsonaro também entregou o troféu Campeão Brasileiro aoem dezembro.Na última sexta-feira (28), o presidente publicou no Twitter vídeo ao lado do presidente da Argentina, Maurício Macri, no qual brincou sobre a semifinal da Copa América no Mineirão. Na ocasião, comemorou o acordo de livre comércio entre oe disse que Brasil e Argentina estavam mais unidos do que nunca.Os dois disseram que iriam ao jogo em Belo Horizonte e Bolsonaro disse que, “dessa vez”, não poderia desejar boa sorte ao argentino.No último dia 31 de maio, o governadorpublicou decreto concedendo título deao presidente, ao vice-presidente, general, e ao ministro da Justiça e Segurança Pública,A publicação no Minas Gerais atende a pedido de deputados estaduais, que aprovaram as homenagens na Assembleia Legislativa e o governo de Minas ainda não definiu a data e local das cerimônias.