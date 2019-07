Bolsonaro acompanhará partida entre Brasil e Argentina, no Mineirão

(foto: Jose Cruz/Agência Brasil)







Na tarde desta segunda-feira, torcedores se aglomeravam na porta do hotel em que a Seleção Brasileira está hospedada, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste da capital. Enquanto espera pelo adversário, os jogadores treinaram no centro de treinamento do Atlético.





Esta será a quarta ida de Bolsonaro a estádio como presidente. No dia 6 de junho, ele assistiu à vitória da seleção brasileira de futebol contra o Catar, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Seis dias depois, no mesmo estádio, acompanhou, ao lado do ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, o jogo entre CSA e Flamengo. No dia 14 de junho, Bolsonaro foi ao estádio do Morumbi para assistir à partida de abertura da Copa América entre Brasil e Bolívia.





Ainda como presidente eleito, Bolsonaro foi convidado pelo Palmeiras para entregar aos jogadores o troféu de Campeão Brasileiro em dezembro. (Com Estadão Conteúdo)